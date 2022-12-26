TBB Başkanı: Avukatlık hizmetlerinde KDV oranı düşürülsün

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, avukatların Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince yapılan görevlendirmelerdeki ücret tarifesinin, avukatın emek ve mesaisini karşılayacak şekilde belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Tüm avukatlık hizmetlerinde KDV (katma değer vergisi) oranı düşürülmelidir." dedi.

TBB Özdemir Özok Konferans Salonu'ndaki baro başkanları toplantısının ardından düzenlenen basın açıklamasında konuşan Sağkan, avukatların sorunlarının bütün yurttaşları ilgilendirdiğini dile getirdi.

Sağkan, avukatların CMK zorunlu müdafiliği kapsamında yaptıkları görevlerine ilişkin bilgiler verdiği konuşmasında, bu görevi son derece kutsal kabul ettiklerini vurguladı.

CMK kapsamındaki görevin sosyal bir hukuk devletinin gereği olduğuna işaret eden Sağkan, "Hiç kuşku yok ki meslektaşlarımızın müdafi olarak ifade ve sorgulardaki mevcudiyeti, yurttaşların öncelikle yaşam haklarının maddi ve manevi bütünlüklerinin güvencesidir." diye konuştu.

Avukatların CMK görevlerine ilişkin haklı taleplerinin bulunduğunu belirten Sağkan, soruşturma evresindeki CMK görevi için mevcut tarifeye göre avukatlara 440 lira, ağır ceza mahkemesindeki görevleri için ise 1353 lira ücret ödendiğini anımsattı.

Baroların bu hususa dikkat çekmek üzere yaptıkları açıklama ve eylemlerin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından "siyaset yapma" olarak nitelendirildiğini belirten Sağkan, "Barolara ve haklarını arayan avukatlara yönelik bu söylemi ve yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

Sağkan, savunma makamının güçlendirilmesi ve savunma hakkının daha etkin kullanılması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine işaret ederek, taleplerini şöyle sıraladı:

"CMK ücret tarifesi avukatın emek ve mesaisini karşılayacak şekilde belirlenmeli, hizmetin niteliği gereği KDV'den muaf tutulmalıdır. Bu hususun bir taahhüt belgesi olan İnsan Hakları Eylem Planı'nda da düzenlendiğini ve sorumlu kurumların Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğunu, hayata geçirilmek için öngörülen 1 yıllık sürenin de çoktan geçtiğini tekrar hatırlatmak isterim. Ekonomik yönden güçsüz durumda bulunan vatandaşlarımızın adalete erişimlerindeki en önemli unsur olan adli yardım için bütçeden ayrılan oran ivedi şekilde artırılmalıdır. Yine yurttaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmak bakımından tüm avukatlık hizmetlerinde KDV oranı düşürülmelidir. Avukata dönük şiddetle mücadele için Adalet Bakanlığına sunduğumuz öneriler ivedi olarak hayata geçirilmelidir."