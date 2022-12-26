TBB Başkanı: Avukatlık hizmetlerinde KDV oranı düşürülsün

Turizmde sıralama değişti: Türkiye dünya 3'üncüsü
Turizmde sıralama değişti: Türkiye dünya 3'üncüsü
Faizsiz, Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz, Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Bakan Özer: Eğitim'de 2022 hedeflerinin çok daha ötesine geçtik
Bakan Özer: Eğitim'de 2022 hedeflerinin çok daha ötesine geçtik
Yılın son Kabine toplantısı başladı
Yılın son Kabine toplantısı başladı
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin Meclis'e gelmesi bekleniyor
Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin Meclis'e gelmesi bekleniyor
HÜDA PAR: Üçüncü bir ittifak arayışında değiliz
HÜDA PAR: Üçüncü bir ittifak arayışında değiliz
Orman Genel Müdürlüğüne 224 daimi işçi alınacak
Orman Genel Müdürlüğüne 224 daimi işçi alınacak
İkinci el oto pazarı yılbaşına doğru canlandı
İkinci el oto pazarı yılbaşına doğru canlandı
Altının gram fiyatı 1.086 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.086 lira seviyesinden işlem görüyor
Bakan Muş: Zincir market yöneticilerine 'etiket' uyarısında bulunduk
Bakan Muş: Zincir market yöneticilerine 'etiket' uyarısında bulunduk
Sağlık Bakanlığı eski hükümlü statüsünde 1468 sürekli işçi alacak
Sağlık Bakanlığı eski hükümlü statüsünde 1468 sürekli işçi alacak
Ev sahibiyle tartışan kiracı evi yaktı
Ev sahibiyle tartışan kiracı evi yaktı
Üç seçim talimatı: Gönülleri kazanacak adaylarımız olsun
Üç seçim talimatı: Gönülleri kazanacak adaylarımız olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masadan hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masadan hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
Bakan Bozdağ: Mağduriyet varmış gibi algı oluşturuyorlar
Bakan Bozdağ: Mağduriyet varmış gibi algı oluşturuyorlar
Asgari ücret, cebe girmeden açlık sınırının altında!
Asgari ücret, cebe girmeden açlık sınırının altında!
Meteoroloji uyardı: 6 ilde kuvvetli kar bekleniyor
Meteoroloji uyardı: 6 ilde kuvvetli kar bekleniyor
Ücretsiz yemekte hedef 5 milyon öğrenci
Ücretsiz yemekte hedef 5 milyon öğrenci
Kamu bankası çalışanları da promosyon istiyor
Kamu bankası çalışanları da promosyon istiyor
Kabine yılın son toplantısını yarın yapacak
Kabine yılın son toplantısını yarın yapacak
TÜİK ilk kez açıklayacak: Ülke içinde neden göç ediliyor?
TÜİK ilk kez açıklayacak: Ülke içinde neden göç ediliyor?
Elektrikli otomobil satışları 6 bini aştı, Tesla Türkiye'de eleman alımına başladı
Elektrikli otomobil satışları 6 bini aştı, Tesla Türkiye'de eleman alımına başladı
TKDK'ye 34 sözleşmeli personel alınacak
TKDK'ye 34 sözleşmeli personel alınacak
25 Aralık'ı soruşturan savcı 9 yıl sonra konuştu: Gülen yönetti
25 Aralık'ı soruşturan savcı 9 yıl sonra konuştu: Gülen yönetti
Ekmek zammında gramaj oyunu
Ekmek zammında gramaj oyunu
Besledikleri PKK Fransa'yı vurdu! Terör yandaşları Paris'i yakıp yıkıyor
Besledikleri PKK Fransa'yı vurdu! Terör yandaşları Paris'i yakıp yıkıyor
AK Parti'den teşkilatlara: Her haneye tekrar tekrar gidilecek
AK Parti'den teşkilatlara: Her haneye tekrar tekrar gidilecek
Beklenti enflasyonuyla mücadelede atılan adımlar sonuç verdi
Beklenti enflasyonuyla mücadelede atılan adımlar sonuç verdi
Sağlık Bakanlığı'ndan tetanos difteri aşılarına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan tetanos difteri aşılarına ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

TBB Başkanı: Avukatlık hizmetlerinde KDV oranı düşürülsün

"CMK ücret tarifesi avukatın emek ve mesaisini karşılayacak şekilde belirlenmeli, hizmetin niteliği gereği KDV'den muaf tutulmalıdır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 14:13, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 14:15
Yazdır
TBB Başkanı: Avukatlık hizmetlerinde KDV oranı düşürülsün

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, avukatların Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince yapılan görevlendirmelerdeki ücret tarifesinin, avukatın emek ve mesaisini karşılayacak şekilde belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Tüm avukatlık hizmetlerinde KDV (katma değer vergisi) oranı düşürülmelidir." dedi.

TBB Özdemir Özok Konferans Salonu'ndaki baro başkanları toplantısının ardından düzenlenen basın açıklamasında konuşan Sağkan, avukatların sorunlarının bütün yurttaşları ilgilendirdiğini dile getirdi.

Sağkan, avukatların CMK zorunlu müdafiliği kapsamında yaptıkları görevlerine ilişkin bilgiler verdiği konuşmasında, bu görevi son derece kutsal kabul ettiklerini vurguladı.

CMK kapsamındaki görevin sosyal bir hukuk devletinin gereği olduğuna işaret eden Sağkan, "Hiç kuşku yok ki meslektaşlarımızın müdafi olarak ifade ve sorgulardaki mevcudiyeti, yurttaşların öncelikle yaşam haklarının maddi ve manevi bütünlüklerinin güvencesidir." diye konuştu.

Avukatların CMK görevlerine ilişkin haklı taleplerinin bulunduğunu belirten Sağkan, soruşturma evresindeki CMK görevi için mevcut tarifeye göre avukatlara 440 lira, ağır ceza mahkemesindeki görevleri için ise 1353 lira ücret ödendiğini anımsattı.

Baroların bu hususa dikkat çekmek üzere yaptıkları açıklama ve eylemlerin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından "siyaset yapma" olarak nitelendirildiğini belirten Sağkan, "Barolara ve haklarını arayan avukatlara yönelik bu söylemi ve yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

Sağkan, savunma makamının güçlendirilmesi ve savunma hakkının daha etkin kullanılması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine işaret ederek, taleplerini şöyle sıraladı:

"CMK ücret tarifesi avukatın emek ve mesaisini karşılayacak şekilde belirlenmeli, hizmetin niteliği gereği KDV'den muaf tutulmalıdır. Bu hususun bir taahhüt belgesi olan İnsan Hakları Eylem Planı'nda da düzenlendiğini ve sorumlu kurumların Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğunu, hayata geçirilmek için öngörülen 1 yıllık sürenin de çoktan geçtiğini tekrar hatırlatmak isterim. Ekonomik yönden güçsüz durumda bulunan vatandaşlarımızın adalete erişimlerindeki en önemli unsur olan adli yardım için bütçeden ayrılan oran ivedi şekilde artırılmalıdır. Yine yurttaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmak bakımından tüm avukatlık hizmetlerinde KDV oranı düşürülmelidir. Avukata dönük şiddetle mücadele için Adalet Bakanlığına sunduğumuz öneriler ivedi olarak hayata geçirilmelidir."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Asgari ücret, cebe girmeden açlık sınırının altında!
Asgari ücret, cebe girmeden açlık sınırının altında!
Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak: Açıklanan asgari ücret içimize sinmedi
Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak: Açıklanan asgari ücret içimize sinmedi
Emekliler maaşlarına asgari ücret oranında zam istedi
Emekliler maaşlarına asgari ücret oranında zam istedi
Diyanet-Sen: Son günlerde yaşananlar bize 28 Şubat karanlığını hatırlatıyor
Diyanet-Sen: Son günlerde yaşananlar bize 28 Şubat karanlığını hatırlatıyor
Şükrü Kolukısa, Eğitim-Bir Sen'de başkan adayı
Şükrü Kolukısa, Eğitim-Bir Sen'de başkan adayı
Memur, memur olalı
Memur, memur olalı

Bu Habere Tepkiniz

Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatına ilk defa 2012 yılında başlayarak memur olan ve 10 yıl memurluk hizmeti bulunan kişi istifa eder ve işçi veya esnaf olursa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?
Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Hangi şartlarda yeşil pasaport verileceği 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.
Tasarrufa hemen başlayın!

Tasarrufa hemen başlayın!

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=Memurlar&utm_medium=Manset-Advertorial&utm_campaign=Brita-Aralik-300TL
Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Sigortalılık süresi çalışmaya başlama tarihi ile ister çalışarak ister çalışmadan tamamlanması gereken süreyi ifade eder.
Ek ücret ödemeden muayene ve tedavi hizmeti

Ek ücret ödemeden muayene ve tedavi hizmeti

https://gdetr.hit.gemius.pl/lshitredir/id=oxtW5SqXQnRbz5tWBskWUJ2s75XWV8_iRduawXo1IDz.o7/fastid=covlrgfcezoupfefyrkkyrfedqlo/stparam=qmpfhwfifq/nc=0/gdpr=0/gdpr_consent=/url=https://www.cigna.com.tr/tamamlayici-saglik-sigortasi?utm_source=memurlar&utm_medium=manset-advertorial&utm_campaign=Cigna-TSS-Aralik22
Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi

Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

07/09/2013 gün ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davalardan 2 tanesinde Danıştay 8. Dairesi kararını verdi.
Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

MEB kariyer basamağı sistemini tamamladı. Kazanılmış hak oluştu. Ücret için Cumhurbaşkanı Kararı Bekleniyor
Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?

Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Enes Kanter Papa'ya Fethullah Gülen'in selamını götürdü!

Enes Kanter Papa'ya Fethullah Gülen'in selamını götürdü!

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in manevi oğlu, Enes Kanter özel davetle Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'la görüştü. Papa'ya Gülen'in selamını söyleyen Kanter, Türkiye'yi şikayet etti.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Haftanın fırsat ürünleri (26-31)

Haftanın fırsat ürünleri (26-31)

26 Aralık 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.