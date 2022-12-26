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Şehit babasının izinden gitti, emniyet müdürü oldu

1991 yılında terör örgütünün silahlı saldırısı neticesinde şehit olan Faruk Aslan'ın adının verileceği polis merkezinin temel atma töreni gerçekleşti. Şehit kızının da babasının izinden giderek polis olduğu, gururla yaptığı mesleğinde müdürlüğe kadar yükseldiği öğrenildi. Törene katılan anne Fatma Aslan, "Kızım da babasının izinden gitti, 3. sınıf emniyet müdürü oldu. Kızım 22 senedir polislik görevini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 15:36, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 15:37
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Şehit babasının izinden gitti, emniyet müdürü oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Gebze Belediyesi tarafından yapılacak yeni polis merkezinin temeli atıldı. 2 bin metrekarelik alana kurulacak karakolun temel atma törenine Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, şehit polis Faruk Aslan'ın eşi ve polis ekipleri katıldı.

Karakolun ardından gururlandıran hikaye çıktı

Temel atılan karakolda ismi yaşayacak olan şehit Faruk Aslan'ın kızının da babasının izinden giderek 22 yıl önce polislik mesleğine atıldığı öğrenildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nde 3. sınıf emniyet şube müdürü olarak görev yapan Ayşegül Candemir'i annesi Fatma Aslan anlattı. Mutlu olduğunu söyleyen şehit Faruk Aslan'ın eşi Fatma Aslan, "Çok sevindim ve duygulandım. Daha önce de eşimin ismi polis merkezine verilmişti. Onu yıkıp eşimin ismini buraya verdiler. Diğer karakolun açılışında da çok duygulanmıştım. Kızım babasının izinden gitti, 3. sınıf emniyet müdürü oldu. Kızım 22 senedir polislik görevini sürdürüyor. Burayı düşünüp yapanlardan, yanımızda olanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Şehit Faruk Aslan, 1955 yılında Amasya'da dünyaya geldi. 1978 yılında polis memuru oldu ve 26 Nisan 1991 yılında terör örgütünün silahlı saldırısı neticesinde şehit oldu. 2 çocuğu var. Kızı babasının izinden giderek 22 yıldır polislik görevini sürdürüyor.

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