Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin Meclis'e gelmesi bekleniyor

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde çalışmalar tamamlandı. Düzenlemenin Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

Düzenlemeye göre, mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

Yaklaşık 227 bin öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi de kadrolu olacak.

Bu kapsamda kamudaki 520 bin sözleşmeliden 424 bini memur kadrolarına atanacak.

Kadroya geçmesi için 3 yıl görev yapması gerekecek

Düzenleme, sözleşmelilerin büyük çoğunluğunu kapsayacak.

Çalışmaya göre yeni istihdam edilecek sözleşmeli personelin kadroya geçebilmesi için 3 yıl görev yapması gerekecek. 1 yıl da aday memurluk süreci olacak.

Daha önceki uygulamanın dışında tutulan 227 bin kişi ise doğrudan kadroya alınacak.