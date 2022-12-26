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Gübre ve yem fiyatları sabitlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitlediklerini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 20:31, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 21:28
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Gübre ve yem fiyatları sabitlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın son Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada çiftçilere de bir müjde verdi.

Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitlediklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin bazı kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan, karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapacağını açıkladı.

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