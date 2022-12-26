Anayasa Mahkemesi 'Bylock' için toplanıyor

Anayasa Mahkemesi, 28 Aralık Çarşamba yapacağı toplantıda FETÖ'nün haberleşme sistemi Bylock konusunda dava süreçlerini de etkileyebilecek önemli bir karar verecek. AYM, "Bylock'un mahkumiyet için tek başına yeterli delil olup olmadığı" konusunu netleştirecek.

Sözcü gazetesinin haberine göre; telefonunda Bylock haberleşme sistemi bulunduğu için FETÖ üyeliğinden mahkum olan çok sayıda kişi, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaparak, "Bylock'un mahkumiyet kararında tek ve belirleyici delil olarak gösterilmesinin, adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini" savunmuştu. AYM çarşamba günü bu talepleri görüşecek.

FETÖ davalarında bazı mahkemeler, "Bylock iletişim sisteminin FETÖ mensuplarınca oluşturulan ve sadece bu suç örgütünce kullanılan bir ağ olması ve örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunup, gizliliğin sağlanması nedeniyle" mahkumiyete hükmetmişti.

Bazı mahkemeler ise "Örgütle organik bağ kurarak örgüt hiyerarşisine dahil olduğu yönünde herhangi bir delil olmayan ancak telefonunda Bylock programı bulunan" sanıklar hakkında "Ceza için yeterli, her türlü şüpheden uzak, hukuka uygun, somut, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden" beraat kararları vermişti.