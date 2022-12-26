Polis memuru kendini bıçaklayan şahsı vurdu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalacak yeri olmadığı ileri sürülen ve yeni yapılan Köseoğlu Camisi'nin altındaki kapalı boş alana yatak götürüp burada kalmaya başlayan İsa A.'dan (34) tedirgin olan vatandaşlar buradan gitmesini istedi. Caminin altını mesken tutan İsa A. için dün iki kez bulunduğu yere giden polis ekipleri kendisini burada kalmaması için uyardı.



Bugün yine ihbar üzerine olay yerine giden İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları İsa A.'yı uyarıp bir daha buraya gelmemesini istedi. İsa A. görevli polis memuru Erdal T.'ye bıçakla saldırarak sol elinden yaraladı. Polis memuru Erdal T. de kendisini bıçaklayan İsa A.'yı tabancasıyla sağ bacağından vurarak yaraladı. Olay yerine ambulans ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Kaçma şüphesi olduğu için kelepçelenen İsa A. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polis memuru Erdal T. de Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.