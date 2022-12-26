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Kar yolları kapattı, ilçede elektrikler kesildi

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı, 13 köy yolu ulaşıma kapandı. Elektrik tellerinin kopması nedeniyle ilçenin büyük bölümü de karanlığa gömüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2022 23:50, Son Güncelleme : 26 Aralık 2022 23:51
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Kar yolları kapattı, ilçede elektrikler kesildi

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı, 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı köylerde hayatı olumsuz etkiledi.

Köylerde 80 santimetreye ulaşan kar nedeniyle kapanan 13 köy yolunun 5'i Ağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı. Sekiz köy yolunda ise ekiplerin çalışması sürüyor.

Kar nedeniyle elektrik tellerinin kopması yüzünden ilçenin büyük bir bölümüne elektrik verilemiyor. Ekipler, elektrik kesintisini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mustafa Yalçın, AA muhabirine, kar yağışının dün akşam saatlerinden itibaren etkili olduğunu söyledi.

Kar yağışıyla birlikte ekiplerin çalışmalarının başladığını anlatan Yalçın, "On üç köy yolumuz kapandı, şu anda 5'ini açtık. Çalışmalarımıza taşımalı öğrencilerimiz için grup yollarında başladık. Hasta telefonları gelirse oraya yöneliyoruz. Şu anda yolu kapalı olan Akdivan köyünde bir metrenin üzerinde kar olduğu söyleniyor. Bulunduğumuz yerde ise kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetre. İki günde, kapanan yerleri açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- "Kar mağduriyet, esaret değil berekettir"

Turnacık Köyü Muhtarı Turan Çelik ise kar yağışından dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Gerek tarlalarımız gerek sularımız için kar yağışı çok iyi oluyor. Ekiplerimiz bir telefonla yanımızda. Devletimizden Allah razı olsun. Başta Valimiz olmak üzere Kaymakamımız, Özel İdare Genel Sekreterimiz, birlik amirliklerimize yoğun çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kar mağduriyet, esaret değil berekettir. Biz karı çok seviyoruz. İlçeye birkaç gün ulaşmasak da olur. Traktörle ulaşımı sağlayabiliyoruz."

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