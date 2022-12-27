Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit Piyade Er Korkmaz için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz için başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2022 05:45, Son Güncelleme : 27 Aralık 2022 05:47
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz için başsağlığı diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Hüseyin Korkmaz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız