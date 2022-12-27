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En çok şikayet fırsatçılardan: Fahiş fiyatlar tüketiciyi bıktırdı

Vatandaşlar, 2022'de en çok, üst üste gelen fiyat artışlarından şikayetçi oldu. Fahiş fiyat artışı başvurularını online alışveriş, kargo, telekomünikasyonda cayma bedeli ve özel okulların yüzde 36 sınırına uymaması takip etti

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 27 Aralık 2022 08:35, Son Güncelleme : 27 Aralık 2022 09:09
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En çok şikayet fırsatçılardan: Fahiş fiyatlar tüketiciyi bıktırdı

Geçim derdindeki vatandaşı en çok fahiş fiyat artışları yıprattı, bıktırdı. Tüketici, fahiş fiyatlar konusunda yetkilileri şikayet yağmuruna tuttu. Şikayetler arasında ilk on içinde online alışveriş, kargo, telekomünikasyondan cayma bedeli, ayıplı ürünler, hizmetler, dolandırıcılık, özel okulların yüzde 36 sınırına uymaması, alışveriş puanların silinmesi ve sahte kopya site şikayetleri yer aldı. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, 2022 yılı tüketici şikayetlerini Yeni Şafak'a değerlendirdi. En çok fahiş fiyatlardan dolayı şikayette bulunulduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, şöyle konuştu:

ETİKETLER GÜNDE İKİ KERE DEĞİŞTİ

"Kargo şikayetleri, fahiş fiyatları takip ediyor. Telekomünikasyon sektöründe cayma bedelinden çok şikayet aldık. Ayıplı hizmet, özellikle tatil hizmetleri bunların ardına geçti. Günde iki defa fiyat etiketi değiştirenler oldu. Bunu yaşıyoruz tekrar. Asgari ücrete yüzde 55 civarında bir artış yapıldı. Bazı fırsatçılar hemen etiket fiyatlarını değiştirmeye başladılar. Raflardaki mallar toplandı, depolara çekildi, depodan zamlı fiyatla geri gelecekler."

TEHDİTLERE PABUÇ BIRAKMAYIN

  • Yıl içerisinde binlerce tüketiciden kargo dolandırıcılığı konusunda da şikayet aldıklarını kaydeden Ağaoğlu, "Tüketici, gönderilen mesajlarla 'İnternetten verdiğiniz siparişle ilgili gönderilen kargoyu almadınız, hakkınızda hukuki işlem yapılacaktır' şeklinde tehdit edildi. İnternetten yapılan alışverişlerde tüketicinin siparişinin tesliminden 14 gün sonraya kadar koşulsuz cayma hakkı vardı. Kargoyu teslim almamış olsa dahi bu cayma hakkının kullanımının açık ifadesi olacağından böyle bir tehdide pabuç bırakılmamalı. Bu tür mesaj gönderenleri cumhuriyet savcılığına şikayet etmelidirler" dedi.

Yaptırımlar artıyor

Yeni yılla birlikte tüketiciyi zor duruma sokan bazı durumlarda yaptırımların da ağırlaşacağını vurgulayan Aydın Ağaoğlu, şunları söyledi: "Türkiye genelinde yaklaşık 300 bin insan konut alırken dolandırıldı. Tüketici, inşaattan konut ve devre mülk alırken bunu satan müteahhit kanunun ön gördüğü teminatları vermemişse 267,5 milyon liraya varan cezayla karşı karşıya kalabilecek. Mağazaların vitrinlerinde etiket yok. Son zamanlarda fiyatlar sıklıkla değişiyor. Geçen hafta ürünün fiyatı neydi bilmek hakkım. Etiketi bulunmayan her bir ürün için bin 371 TL ceza kesilecek. Yılbaşından itibaren tüketici hakem heyetlerine başvuru sınırı 66 bin TL oldu. Tüketici Hakem Heyeti'nin yanı sıra Reklam Kurulu'na da şikayet edilebilir."

Merve Sefa Akıntürk

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