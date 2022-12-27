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Türk dizileri dünyada ilk 5'te! 150 ülkeye ihraç etti

Türk dizi ve filmleri 150 ülkeye ihraç ediliyor, dünya genelinde ithal edilen her 4 filmden biri Türkiye'ye ait. 600 milyon seyirciye ulaşıyoruz. Birçok ülkede Türkçe merakı başladı, çocuklara Türk isimleri veriliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Aralık 2022 08:25, Son Güncelleme : 27 Aralık 2022 09:06
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Türk dizileri dünyada ilk 5'te! 150 ülkeye ihraç etti

Son yıllarda Türk yapımı dizi ve filmler başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok yerinde ilgiyle izleniyor. Türk yapımlarına yönelik ilgi, dizi ve film sektörü içerisinde büyük bir güç olan kültür endüstrisinin ekonomimiz içindeki payının artırılmasında da önemli bir rol oynuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Türk dizi-film sektörünün büyüyen, gelişen ve farklılaşan bir pazar olduğuna vurgu yaparak, dünya genelinde ithal edilen içeriklerin yüzde 25'inin Türk yapımları olduğunu söyledi.

TÜRKİYE 'FİLM ÇEKİM MERKEZİ' HALİNE GELDİ

Müdürlük olarak sektöre 26 milyon 450 bin TL destek sağladıklarını belirten Yılmaz, Türkiye'nin film çekim merkezlerinden biri haline geldiğini, belirtti.

ESMA ALTIN

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