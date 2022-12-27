Fransız kumpası! Irkçı saldırının altından Türklere yönelik hain plan çıktı

Fransa'nın başşehri Paris'te üç kişinin öldüğü saldırının ardından, Türkler hedef gösterilmeye başladı. Saldırıyı bahane ederek Paris sokaklarını ateşe veren terör yandaşları, milyonlarca avroluk zarar verdi. Buna rağmen Fransız güvenlik güçleri kimseyi gözaltına almadı. 69 yaşındaki ırkçı ve yabancı düşmanı Fransız, ilk andan itibaren psikolojik sebeplerle sağlık kurumlarına yönlendirildi ve süreç bu yönde ilerlemeye devam ediyor.

TALİMAT KANDİL'DEN

Fransız istihbaratı ve basını saldırıyla ilgili Türkiye'yi suçlarken, terör yandaşlarının Paris'i ateşe vermeleri için talimatın Kandil'den geldiği ortaya çıktı. Örgüt elebaşısı Cemil Bayık 'sokakları cehenneme çevirin' emrinin ardından bir sonraki aşamada 'Türkleri hedef alan misillemede bulunun.

YILMAZ BİLGEN