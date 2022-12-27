İletişim Başkanlığı açıkladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı açıkladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Sağlık Çalışanlarına Kaskoda %20'ye Varan Meslek İndirimi
Sağlık Çalışanlarına Kaskoda %20'ye Varan Meslek İndirimi
Sponsorlu İçerik
'Hz. Muhammed'e hakaret' soruşturmasında görevsizlik kararı
'Hz. Muhammed'e hakaret' soruşturmasında görevsizlik kararı
Türkiye'nin ilk gastronomi eğitimi veren Meslek Lisesi açıldı
Türkiye'nin ilk gastronomi eğitimi veren Meslek Lisesi açıldı
'2024 ile beraber enflasyon kontrol altına alınmış olacak'
'2024 ile beraber enflasyon kontrol altına alınmış olacak'
Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diploma ile çalışmış
Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diploma ile çalışmış
SMA Bilim Kurulu, yeni ilaç ve tedavileri ele alacak
SMA Bilim Kurulu, yeni ilaç ve tedavileri ele alacak
'Yemek kartlarının kullanım yerlerine' ilişkin açıklama
'Yemek kartlarının kullanım yerlerine' ilişkin açıklama
Ali Yalçın: Memur olarak ek zam bekliyoruz
Ali Yalçın: Memur olarak ek zam bekliyoruz
Memur sendikaları Bakan Bilgin ile görüştü
Memur sendikaları Bakan Bilgin ile görüştü
İcra memurunu silahla vuran saldırgan avukat çıktı
İcra memurunu silahla vuran saldırgan avukat çıktı
İçişleri'nden İBB'de yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama
İçişleri'nden İBB'de yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama
2023 resmi tatil takvimi belli oldu
2023 resmi tatil takvimi belli oldu
'Doğal gaz ve elektrikte sübvanse önümüzdeki yıl da devam edecek'
'Doğal gaz ve elektrikte sübvanse önümüzdeki yıl da devam edecek'
İlaç bulunamama sıkıntısı ocak ayının sonuna kadar devam edecek
İlaç bulunamama sıkıntısı ocak ayının sonuna kadar devam edecek
2022'nin en başarılı belediye başkanları kim oldu?
2022'nin en başarılı belediye başkanları kim oldu?
MEB alan değişikliği duyurusunu hala yayımlamadı
MEB alan değişikliği duyurusunu hala yayımlamadı
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29,10 zam yapıldı
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29,10 zam yapıldı
AK Parti'den 6 yaşındaki çocuğa istismarına ilişkin araştırma önergesi
AK Parti'den 6 yaşındaki çocuğa istismarına ilişkin araştırma önergesi
'Karadeniz gazı mart sonu sisteme verilecek'
'Karadeniz gazı mart sonu sisteme verilecek'
Adli, İdari yargı hakimlik sınavı sonuçları açıklandı
Adli, İdari yargı hakimlik sınavı sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanı Koca'dan muayenehanesi olan hekimlerle ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan muayenehanesi olan hekimlerle ilgili açıklama
Açığa alınan savcı dahil 21 sanığa 'uyuşturucu ticareti' davası
Açığa alınan savcı dahil 21 sanığa 'uyuşturucu ticareti' davası
10 belediye AK Parti'ye geçiyor!
10 belediye AK Parti'ye geçiyor!
Yazılımcı ordusu tamam
Yazılımcı ordusu tamam
Kızılelma ve Togg'a yerli çip: Türkiye üretim üssü olacak
Kızılelma ve Togg'a yerli çip: Türkiye üretim üssü olacak
En çok şikayet fırsatçılardan: Fahiş fiyatlar tüketiciyi bıktırdı
En çok şikayet fırsatçılardan: Fahiş fiyatlar tüketiciyi bıktırdı
Erdoğan, Bakan Dönmez'i böyle uyardı: Biraz hızlan diyorum hızlan
Erdoğan, Bakan Dönmez'i böyle uyardı: Biraz hızlan diyorum hızlan
İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi
İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi
Anayasa Mahkemesi 'Bylock' için toplanıyor
Anayasa Mahkemesi 'Bylock' için toplanıyor
Advertisement
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İletişim Başkanlığı açıkladı: İşte bu haftanın yalan haberleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 19-25 Aralık'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. Bültende, 5 başlıkta öne çıkan "haftanın yalan haberleri"ne yer verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2022 23:50, Son Güncelleme : 27 Aralık 2022 23:50
Yazdır
İletişim Başkanlığı açıkladı: İşte bu haftanın yalan haberleri

Bültende, "Paris'teki ırkçı saldırının failinin soyadının Mehmet olduğu", "Halk TV'ye 'Terörü mimikle övme' cezası verildi", "Türkiye'ye doğrudan yatırımın beşte dördü gayrimenkul yatırımından oluşuyor", "Sevgi evinde kalan 11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldü" ve "Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji bölümünde doktor yok" iddialarını içeren çeşitli başlıklardaki haberlere yer verildi.

Bültende, "Paris'teki ırkçı saldırının failinin soyadının Mehmet olduğu" iddiasını içeren haberlere ilişkin, Fransa makamlarının, failin 69 yaşındaki Fransız uyruklu William M. olduğunu ve yakalandığını açıkladığı anımsatıldı.

Açıklama üzerine bazı sosyal medya hesaplarının, konuyu çarpıtarak William'ın soyadının "Mehmet" olduğunu ve Türk asıllı olduğunu ileri sürdüğü hatırlatılan bültende, söz konusu iddianın gerçek dışı olduğu belirtildi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı tarafından dile getirilen ve bazı basın yayın organlarında habere konu olan, "RTÜK, Halk TV'ye 'terörü mimikle övme' cezası verdi" iddiasının da doğru olmadığı bildirilen bültende, "Uzman raporunda cezanın, Ayşenur Arslan'ın Karkamış'taki terör örgütü PKK saldırısını aklamak için kullandığı ifadeler nedeniyle verildiği belirtilmiştir. Üst Kurul, programda terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteren nitelikte yayın yapıldığına karar vermiştir." ifadesine yer verildi.

Türkiye'ye doğrudan yatırımla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan, "Gayrimenkul yüzde 80, sermaye girişi yüzde 20; doğrudan yatırım bundan ibaret" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilen bültende, Türkiye'nin son 17 yılda (2006-2022) toplam 234.3 milyar Amerikan doları doğrudan yatırım aldığı, bunun yüzde 27.1'inin de gayrimenkul niteliğinde doğrudan yatırımlardan oluştuğu kaydedildi.

Bültende, "Net doğrudan yatırım, Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırımların (sermaye girişi) Türkiye'nin yurt dışında yaptığı doğrudan yatırımlar (sermaye çıkışı) düşülerek elde edilmektedir. 2006-2022 döneminde net doğrudan yatırım 177.4 milyar Amerikan doları olup, gayrimenkul niteliğindeki doğrudan yatırımın payı 63.4 milyarla yüzde 35,6'dır." ifadesi paylaşıldı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Sevgi evinde kalan 11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldü" iddiasının da asılsız olduğu aktarılan bültende, tıbbi tetkiklere dayanan raporlar ve çocuğun beyanı incelendiğinde de iddiaların gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığı kaydedildi.

Bültende, bazı basın yayın organlarındaki "Hatay Dörtyol Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji bölümünde doktor yok" iddiasının asılsız olduğu bildirilerek, şu ifadeleri yer verildi:

"Söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Hastanenin resmi internet sitesi incelendiğinde, kardiyoloji bölümünde görev yapan iki doktorun bulunduğu görülmektedir. Doktorların isimlerinin de yer aldığı web sitesindeki son güncelleme tarihinin 20 Ekim 2022 olduğu anlaşılmaktadır. Dörtyol Devlet Hastanesi'nin hasta kabulüne başladığı mayıs ayından itibaren, web sitesinde bilgileri doğrulanan kardiyoloji doktorları da aktif görevdedir."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
SMA Bilim Kurulu, yeni ilaç ve tedavileri ele alacak
SMA Bilim Kurulu, yeni ilaç ve tedavileri ele alacak
İçişleri'nden İBB'de yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama
İçişleri'nden İBB'de yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama
Anadolu Otoyolu'nu kullanacaklar dikkat: Bu saatler arasında trafik durdurulacak
Anadolu Otoyolu'nu kullanacaklar dikkat: Bu saatler arasında trafik durdurulacak
Emekli Korgeneral Avar'ın ölümüne ilişkin iddialar hakkında açıklama
Emekli Korgeneral Avar'ın ölümüne ilişkin iddialar hakkında açıklama
Hastaneye başvuran 15 hastadan birisi koronavirüs
Hastaneye başvuran 15 hastadan birisi koronavirüs
Devlet hastanelerinde engellilere özel diş tedavi merkezi açılacak
Devlet hastanelerinde engellilere özel diş tedavi merkezi açılacak

Bu Habere Tepkiniz

Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünde Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına "Parça Başı Ücret" verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Yardımcı yargı personeli olarak görev yapmakta olan zabıt katiplerinin yükselebileceği yegane unvan, yazı işleri müdürlüğüdür. Yazı işleri müdürlüğü pozisyonuna yükselebilme şartları; Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde detaylandırılmıştır.
Yeni yılın ilk tatil fırsatı

Yeni yılın ilk tatil fırsatı

https://www.maythermal.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=web_mobil_advertorial&utm_term=ilk_firsat
İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde yapılan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan yöneticilerden aynı günlerde yönetim görevini de yerine getirenlerin, her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hususunda görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatına ilk defa 2012 yılında başlayarak memur olan ve 10 yıl memurluk hizmeti bulunan kişi istifa eder ve işçi veya esnaf olursa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?
Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Hangi şartlarda yeşil pasaport verileceği 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.
Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Sigortalılık süresi çalışmaya başlama tarihi ile ister çalışarak ister çalışmadan tamamlanması gereken süreyi ifade eder.
Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi

Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

07/09/2013 gün ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davalardan 2 tanesinde Danıştay 8. Dairesi kararını verdi.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Memurlara ek zam yapılacak mı?

Memurlara ek zam yapılacak mı?

Memurlara ek zam yapılacak mı? Sürpriz gelişme için toplantı başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen heyetiyle görüşüyor.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Gece tutan öksürük krizine ne iyi gelir?

Gece tutan öksürük krizine ne iyi gelir?

Boğaz bölgesinde çeşitli nedenlerle birikim yağan mukuslar gıcık oluşmasına da yol açabilir.