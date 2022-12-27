Dolar 18,72 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar 18,72 TL'den günü kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2022 18:20, Son Güncelleme : 27 Aralık 2022 18:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6740
|18,6750
|18,7200
|18,7210
|Avro
|19,9140
|19,9150
|19,9220
|19,9230
|Sterlin
|22,4870
|22,6000
|22,4760
|22,5880
|İsviçre Frangı
|19,9900
|20,0900
|20,1070
|20,2080
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6440
|18,7240
|18,6900
|18,7700
|Avro
|19,8740
|19,9540
|19,8820
|19,9620
|Sterlin
|22,4270
|22,6370
|22,4160
|22,6260