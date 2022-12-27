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Hane halklarının yüzde 60,7'si kendisine ait konutta oturuyor

Hane halklarının yüzde 47,4'ü 2001 ve sonrasında inşa edilen binalarda ikamet ediyor- İkamet edilen konutlarda ısınma amacıyla en çok yüzde 59,6 ile doğal gaz kullanılırken konutların yüzde 33,5'i kömür, odun gibi katı yakıtlar, yüzde 6,2'si elektrikle ısınıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2022 11:02, Son Güncelleme : 27 Aralık 2022 11:02
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Hane halklarının yüzde 60,7'si kendisine ait konutta oturuyor

Türkiye'de hane halklarının yüzde 60,7'si kendisine ait konutta ikamet ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nüfus ve konut sayımı kapsamında yer alan bina ve konut niteliklerine ilişkin bilgi üretmeye yeterli idari kayıt olmaması nedeniyle bu alandaki bilgi eksikliğini gidermek amacıyla Ekim 2021 ile Nisan 2022 dönemine yönelik "Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması-2021"i gerçekleştirdi.

Buna göre, Türkiye'deki hane halklarının yüzde 17,3'ü iki katlı, yüzde 14,4'ü 5 katlı, yüzde 13'ü 6 katlı ve yüzde 11,7'si tek katlı binalarda ikamet ediyor. Diğer yandan 10 ve daha üzeri kata sahip binalarda ikamet eden hane halklarının oranı yüzde 9,5 oldu.

Hane halklarının yüzde 46,4'ünün asansör bulunan, yüzde 53,6'sının ise bulunmayan üç ve daha çok katlı binalarda yaşadığı belirlendi.

Diğer yandan 6 ve daha çok katlı binalarda ikamet eden hane halklarının yüzde 23,2'sinin binalarında asansör olmadığı tespit edilirken hane halklarının yüzde 43'ünün otopark bulunan binalarda ikamet ettiği, yüzde 57'sinin ise otopark bulunmayan binalarda yaşadığı görüldü.

- Hane halklarının yüzde 47,4'ü 2001 ve sonrasında inşa edilen binalarda yaşıyor

Türkiye'de hane halklarının ikamet ettikleri konutların bulunduğu binaların inşa yılı incelendiğinde, yüzde 30,9'unun 1981-2000, yüzde 28,1'inin 2011-2021, yüzde 19,3'ünün 2001-2010 yıllarında, yüzde 12,6'sının ise 1980 ve öncesinde inşa edildiği anlaşıldı. Hane halklarının yüzde 47,4'ünün 2001 ve sonrasında inşa edilen binalarda ikamet ettiği belirlendi.

Hane halklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında, yüzde 60,7'sinin oturduğu konutun sahibi, yüzde 27,6'sının kiracısı, yüzde 8,4'ünün sahibi olmayan fakat kira da ödemeyen ve yüzde 0,9'unun lojmanda oturan hane halklarından oluştuğu görüldü.

- Hane halklarının yüzde 47,5'i dört odalı konutlarda oturuyor

Ülkede, hane halklarının yüzde 47,5'i dört odalı, yüzde 38,6'sı üç odalı, yüzde 6,3'ü iki odalı, yüzde 0,3'ü bir odalı, yüzde 1,4'ü ise altı ve daha fazla odalı konutlarda ikamet ediyor.

Hane halkı tipine göre ikamet edilen konutun oda sayısı incelendiğinde, tek kişilik hanelerin yüzde 43 ile çoğunlukla üç odalı konutlarda, tek çekirdek aileden oluşan hanelerin yüzde 50,1 ile çoğunlukla dört odalı konutlarda ikamet ettiği belirlendi.

Diğer yandan en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanelerin yüzde 49,1 ile çoğunlukla dört odalı konutlarda ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanelerin ise yüzde 43 ile çoğunlukla üç odalı konutlarda yaşadığı tespit edildi.

İkamet ettiği konutunun içinde borulu su sistemi olan hane halklarının oranı yüzde 99,4, tuvalet bulunan yüzde 96,6 ve banyo bulunanların oranı yüzde 98,8 oldu.

- Isıtma sistemi olarak en çok kat kaloriferi kullanılıyor

Hane halklarının yaşadığı konutta en çok kullanılan ısıtma sisteminin dağılımına bakıldığında, yüzde 47,7 ile kat kaloriferi ilk sırada yer alırken, bunu sırasıyla yüzde 35 ile soba ve yüzde 11,2 ile merkezi kalorifer izledi.

İkamet edilen konutlarda ısınma amacıyla en çok yüzde 59,6 ile doğal gaz, yüzde 33,5 ile kömür, odun gibi katı yakıtlar, yüzde 6,2 ile elektrik kullanılıyor.

En az bir yaşlı fert bulunan hanelerin yüzde 57,2'si üç ve daha fazla kata sahip binalarda ikamet ederken söz konusu hanelerin yüzde 60,1'i asansör bulunmayan, yüzde 39,9'u ise asansörlü binalarda yaşıyor.

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