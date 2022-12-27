'Karadeniz gazı mart sonu sisteme verilecek'

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz rezervi keşfetti.

Karadeniz doğalgaz rezervi son keşifle birlikte 710 milyar metreküpe ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz rezervine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar

Karada gazı işleyecek kara işleme tesisi de yüzde 85 oranında tamamlandı. Tesis ilk etapta günlük 10 milyon metreküplük gazı işleyecek, ikinci fazda 40 milyon metreküpü işleyecek şekilde hazırlandı. Üretilen gazı BOTAŞ'ın ana iletim sistemine bağlayacak istasyon çalışmaları tamamlandı. Deniz tabanında bugüne kadar 10 kuyuyu açtık. Buraya 30'un üzerinde ilave kuyu açarak devam edeceğiz. 2026 gibi kuyu açma işlemlerinin tamamını bitirmiş olacağız. Sahada karada 5 bin 500 denizde 2 bin 500 olmak üzere çalışan arkadaşımız var.

"İLK GAZ MART SONU SİSTEME VERİLECEK

29 Ekim tarihinde Fatih sondaj femimiz Çaycuma -1 bölgesine gitmişti. Bu keşfe göre üretilebilir rezervi 58 milyar metreküp. Sakarya gaz sahasının hemen yanında. Çaycuma keşfiyle birlikte toplam 710 milyar metreküplük rezerve ulaştık. 540 milyar metreküplük rezervi 652 milyar metreküp olarak revize ettik. Ekiplerimiz son sürat çalışmaları yapıyor. Cumhuriyetin 100. yılında bu gazı mart sonuna doğru ilk gazı sisteme vermiş olacağız.

Kaynak: Memurlar.net / Fatih Arslan