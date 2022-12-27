İcra memurunu silahla vuran saldırgan avukat çıktı

Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'ta sabah 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, icra memuru Bünyamin Alyakut, işe gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğramış, şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı. Kurşunlar eline ve ayaklarına isabet eden Alyakut, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Olaya ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Bünyamin Alyakut'un sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilerek, "Çalışma arkadaşımızın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi sağlık durumu iyiye gitmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen cumhuriyet savcısının, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleriyle birlikte yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, olay yerinin ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda, eylemi kar maskesiyle gerçekleştirdiği anlaşılan ve İstanbul ilinde avukatlık yaptığı öğrenilen şüpheli T.E., öğle saatlerinde İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.