Yılbaşı eğlencesinde davul çalmak için gelmişti, silahla vuruldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Görüşmenin ardından evden çıkarak kendisine söylenen Doğuyaka Mahallesi 1194 Sokak'taki adrese giden Uyulgan, burada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabanca ile kalbinden vuruldu.

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Uyulgan'ı yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Kalbine kurşun isabet eden Uyulgan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtartılamadı.

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Uyulgan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Hatay'ın Dörtyol ilçesine götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturmasını sürdüren polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.