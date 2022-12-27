2022'nin en başarılı belediye başkanları kim oldu?
ORC araştırma şirketi 2022 yılında en başarılı belediye başkanlarını belirledi. Buna göre en başarılı büyükşehir belediye başkanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu. Öte yandan ORC Araştırma, aynı zamanda en başarılı ilçe belediyesi ile en başarılı il belediye başkanlarını da belirledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Aralık 2022 13:49, Son Güncelleme : 27 Aralık 2022 13:56
ORC Araştırma tarafından 12-24 Aralık 2022 tarihleri arasında, 30 büyükşehre bağlı 184 ilçede ve 51 il merkezinde toplam 20 bin 614 katılımcı çalışmasınıgerçekleştirdi.
İşte ORC Araştırma'nın açıkladığı sonuçlar:Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız