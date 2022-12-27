Eskişehir'de cinsel taciz şüphelisi tutuklandı
Eskişehir'de çocuklara cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2022 14:32, Son Güncelleme : 27 Aralık 2022 14:33
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir okulun önünde kız çocuklarına karşı cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça sorgulanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "teşhir suretiyle çocuğa karşı zincirleme şekilde cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız