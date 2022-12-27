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İlaç bulunamama sıkıntısı ocak ayının sonuna kadar devam edecek

"Tahminimizce ilaç bulunamama sıkıntısı ocak ayının sonuna kadar devam edecek. Tedbir alınmazsa 15-20 Ocak'tan önce iyileşme beklemiyoruz"- "Vatandaşlarımız şunu bilmeli, biz eczacılar ilaç yokluğundan sorumlu değiliz. Elimizden geldiği kadar fedakarlıkla vatandaşlarımızın ilaçlarını vermek için çabalıyoruz. Biz de vatandaşlarımızla birlikte aynı sıkıntıyı çekiyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2022 14:35, Son Güncelleme : 27 Aralık 2022 14:36
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İlaç bulunamama sıkıntısı ocak ayının sonuna kadar devam edecek

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, piyasada ilaç bulunamama sıkıntısının devam ettiğini belirterek, "Tedbir alınmazsa 15-20 Ocak'tan önce iyileşme beklemiyoruz. Elimizden geldiği kadar fedakarlıkla vatandaşlarımızın ilaçlarını vermek için çabalıyoruz." dedi.

Saydan, sendika genel merkezinde piyasada bulunamayan ilaçlar ve eczacıların karşılaştığı şiddet sorunlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İlaç avro kurunun 10,76 olarak güncellendiğini anımsatan Saydan, "Bu güncellemeye rağmen ilaç yokluğu sorunu aynen devam ediyor. Avro kuru güncellemesinden önce yok olan ilaçlar hala bulunmuyor. Özellikle çocuk antibiyotikleri, ateş düşürücü şuruplar, mevsimsel grip şurupları, öksürük şuruplarında sorun artarak devam ediyor. Ecza depolarından nöbetçi eczanelere bile günlük 1 veya 2 kutu tevzi ilaç gönderiliyor." ifadesini kullandı.

İlaç bulamayan kişilerin eczacılara sözlü ve fiziki şiddet uygulayabildiğini belirten Saydan, Eskişehir'de bir nöbetçi eczacının hasta yakını tarafından fiziki saldırıya uğradığını anımsattı.

Türkiye'de ilaç üretiminde kullanılan etken maddelerin yüzde 98'inin yurt dışından geldiğini aktaran Saydan, ilaç bulunamamasının insan ve toplum sağlığı için ciddi bir sorun halini aldığını söyledi.

Saydan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de şu an ruhsatlı 14 bin 932 ilaç bulunuyor. Bu ilaçların 8 bin 178'i SGK'nın geri ödeme listesinde. Bu ilaçların 585 kalemi depo stoklarında mevcut değil. 522 kalem ilaç ise eczanelere sınırlı sayıda (tevzi) gönderilmektedir. Bu ilaçların çoğu çocuk şurupları, antibiyotikler, diyabet, ağrı kesici, tansiyon, antidepresan, tüp bebek, epilepsi tedavisinde kullanılan, ciddi anlamda sıkıntı yaşanan ilaçlar."

- "Eczacılar ilaç yokluğundan sorumlu değil"

TEİS Genel Başkanı Saydan, gazetecilerin yerli ilaç üretiminin artırılmasına ilişkin sorusu üzerine, "Türkiye'de 50 bin eczacıyız, 50 eczacılık fakültemiz var ve iyi ilaç fabrikalarımız var. Niye kendi ilacımızı üretemeyelim?" sözleriyle ilaç üretiminin artırılması çağrısında bulundu.

İlaçların bulunabilmesi için güncel kura göre bir düzenleme yapılması gerektiği görüşünü paylaşan Saydan, piyasada az bulunan ilaçlarla ilgili ihracatın geçici olarak durdurulmasının da geç kalınmış ama iyi alınmış bir karar olduğunu söyledi.

İlacın stratejik bir ürün olduğunun altını çizen Saydan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde bu soruna bir an evvel çare bulunması gerekiyor. Tahminimizce ilaç bulunamama sıkıntısı ocak ayının sonuna kadar devam edecek. Tedbir alınmazsa 15-20 Ocak'tan önce iyileşme beklemiyoruz. Vatandaşlarımız şunu bilmeli, biz eczacılar ilaç yokluğundan sorumlu değiliz. Elimizden geldiği kadar fedakarlıkla vatandaşlarımızın ilaçlarını vermek için çabalıyoruz. Biz de vatandaşlarımızla birlikte aynı sıkıntıyı çekiyoruz."

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