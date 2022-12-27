'Doğal gaz ve elektrikte sübvanse önümüzdeki yıl da devam edecek'

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlara mümkün olduğunca yansıtmamak için var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.

Geçen yıl doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere yaklaşık 81 milyar liralık Hazine desteğiyle hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladıkları bilgisini veren Nebati, "Bu yıl bu rakam 138 milyar lirayı bulmuş ve böylece sübvansiyon tutarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 70 oranında artmıştır. Önümüzdeki yıl da dar gelirli ve orta gelirli hane halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz bu konudaki politikasını kararlılıkla sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, ayrıca yerli enerji kaynaklarının geliştirilmesiyle Hazine sübvansiyonlarının miktarının da düşeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hedefimiz hane halkının ve sanayicinin enerji maliyetlerini mümkün olduğunca düşük tutmaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın müjdesini paylaştığı, Türkiye'nin Sakarya ve Amasra gaz sahalarındaki toplam 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."