Aydınlatma direğine çarpan halk otobüsü devrildi: 12 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta halk otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2022 18:08, Son Güncelleme : 27 Aralık 2022 18:10
U.K. yönetimindeki, Büyükşehir Belediyesine ait 46 H 0006 plakalı otobüs, Ferhuş Mahallesi AFAD yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpıp refüje devrildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.
Devrilen otobüsteki yolcular, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla tahliye edildi.
Kazada yaralanan 12 kişi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız