Memur sendikaları Bakan Bilgin ile görüştü

Yeni asgari ücret açıklandı. Sırada milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı var. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek.

Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak. Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Söz konusu oranlara ilaveten bir refah payının uygulanıp uygulanmayacağı da merak konusu. Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

Bakan Bilgin, sendika temsilcileri ile bir araya geldi

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktaki görüşmede, sendika temsilcileri memur maaşlarına refah payı ve iyileştirme talep ediyor.