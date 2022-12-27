Meteorolojiden Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2022 19:10, Son Güncelleme : 27 Aralık 2022 19:12
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yarın beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı uyarısı yapıldı.
Açıklamada, perşembe sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız