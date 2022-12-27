Seyir halindeki araca camdan sarkarak saldırdı
İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda, otomobilin içindeki bir şahıs, seyir halindeki başka bir otomobile camdan sarkarak saldırdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Aralık 2022 20:51, Son Güncelleme : 27 Aralık 2022 21:04
Olay, bugün akşam saatlerinde Basın Ekspres yolunda yaşandı. 43 SR 046 plakalı otomobilin içinde bulunan bir şahıs, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle başka bir otomobilin önüne kırdı.
Aracı durduramayınca seyir halindeyken otomobilin yanına yaklaşarak camdan sarkan şahıs, araca vurmaya başladı.
Tartışma, seyir halindeyken birkaç dakika devam etti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız