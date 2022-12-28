Finalden bir gün önce stadyum Türk polisine emanet edildi

Katar'da yapılan Dünya Kupası bir çok ilklere imza atarak sona ererken, zafer Arjantin'in olmuştu. Futbola doyuran Dünya Kupası'nda dikkat çeken bir başka konu ise hiçbir olayın olmamasıydı. Bu tarihi organizasyonun olaysız bitmesinde en büyük pay Türk Polisi'nin oldu. 2 bin 242 personel görevlerini kusursuz yaptı, Türkiye'nin gururu oldu.

Haftalar öncesinde Katar'a intikal ederek çalışmalara başlayan ekip, en ince detayına kadar planlama yaparak tarihteki en güvenli 'Dünya Kupası' turnuvasının gerçekleştirilmesini sağladı. Yurda dönen ekibin başında bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, Katar'da yaşadıkları tecrübeleri Yeni Şafak'a anlattı. Ünal'ın verdiği bilgilere göre 10 Ekim'de Katar'a intikal eden ekip, hemen kolları sıvadı.



HER MAÇ TEK TEK PLANLANDI

Oluşturulan kurmay masası, Katar makamlarından talep ve beklentilerini değerlendirdikten sonra planlama safhasına geçildi. Katar makamları ile birlikte turnuva boyunca alınacak önlemler en ince ayrıntısına kadar masaya yatırıldı. Her maç ve stadın güvenlik önlemi ayrı ayrı planlandı. Her personelin görev yapacağı stat ve mevki tek tek belirlenip mini tatbikatlarla eğitim çalışmaları gerçekleştirildi.

KRİTİK GÖREV TÜRK POLİSİ'NE

Kitlesel organizasyonlardaki 'İzdiham' riski gözüne alınarak metro ve stat giriş çıkışları ile ilgili tedbirler gözden geçirildi. Tüm bu planlamaların ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu 13 ülke ile birlikte 15-17 Kasım'da askeri ve güvenlik tatbikatı düzenlendi. Bu tatbikatta da ana gövdeyi yine Türk polisi oluşturdu. Turnuvanın başlaması ile birlikte Çevik Kuvvet polislerimiz sahaya indi. Statlar, festival alanı ve metro giriş çıkışları gibi insanların en yoğun olduğu kritik görevleri sadece Çevik Kuvvet birimlerimiz, atlı polislerimiz görev yaptı.



EN ZOR GÖREV FAS MAÇLARI OLDU

Çevik Kuvvet polisimizin en zorlandığı anlar kupaya damga vuran Fas'ın müsabakaları oldu. Hem diğer takımlara göre daha kalabalık taraftar grubuna sahip olması, hem de maçlara biletsiz girmeye çalışanların çokluğu, Fas maçlarının zorlu geçmesine neden oldu. Ancak tecrübeli ekipten kurulu polisimiz aldıkları önlemlerle bu sorunu da rahat atlattı.

FİNAL MAÇI İÇİN ÖZEL ÖNLEM

Devlet ve hükümet başkanlarının da izlediği Arjantin-Fransa final karşılaşması, alarm düzeyi en yüksek maç oldu. Müsabakadan 1 gün önce stadyum Türk Polisi'ne emanet edildi. Köpekler ve bomba imha uzmanları her bir noktada detaylı arama-tarama çalışması yaptı. Maç saatine kadar stat, sadece Türk Polisi'nin gözetimi altında tutuldu. Final maçının da sorunsuz bir şekilde atlatılması ise polisimizin görev yaptığı 64 müsabakada alınan etkin tedbirler sayesinde müessif bir olayın yaşanmadığı için en güvenli Dünya Kupası turnuvası oldu.

İşte görev alanlar

Türkiye'den 1 genel koordinatör, 20 danışman emniyet müdürü, 2 bin Çevik Kuvvet/takviye hazır kuvvet personeli, 30 görev atı ve 36 görev atı idarecisi, 1 nalbant, 1 veteriner, 4 at bakıcısı, 29 Çevik Kuvvet köpeği ve idarecisi, 50 bomba arama köpeği ve idarecisi, 70 bomba uzmanı, 10 koordinasyon personeli ve 20 tercüman olmak üzere toplam 2 bin 242 personel Katar'ın talebi üzerine bu ülkeye giderek görev yaptı.

Diğer ülkeler kendi takımlarını korudu

Turnuva için birçok ülkeden az sayıda güvenlik görevlisi de Katar'da görev yaptı. Kendi takımlarını koruyan İspanya, Fransa ve Kuveyt'ten toplam 60 bomba imha uzmanı varken, Türkiye'den 70 uzman gitti. Çevik Kuvvet görev köpeği, bomba arama köpeği ve polis atları sadece Türkiye'den gitti. İngiltere'den 20, Fransa'dan 150 polis Katar'a gitti. Ürdün, Umman polisleri ise devriye ve arama noktalarında görev aldı.