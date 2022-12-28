Dört büyükelçiyi kabul etti: İsrail elçisinden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aralarında İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın da olduğu 4 büyükelçiyi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabullerde, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian ve Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev güven mektubu sundu. Ardından elçilerle hatıra fotoğrafı çektirildi.

TÜRKÇE SELAMLAŞMA

İsrail'le başlayan normalleşme süreciyle birlikte iki ülke karşılıklı olarak 4 yıl sonra büyükelçi atamıştı. Bu kapsamda İsrail Büyükelçisi Lillian göreve başlamıştı. Ardından dün güven mektubu sunan Lillian, Erdoğan'a Türkçe "Nasılsınız?" diye sordu. Erdoğan da, "Sağ olun siz nasılsınız?" yanıtını verdi.