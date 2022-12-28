Siyasi partilerde adaylık yarışı: Teşkilatlardan istifa yağıyor

Siyasi partilerde, 2023 seçimlerine yönelik milletvekili adaylığı konusunda yarış başladı. CHP ve MHP'de milletvekili aday adayı olmak isteyen il başkanları ardı ardına istifa etti. CHP'de 40 il başkanı ile 39 ilçe başkanı, MHP'de ise 20 civarında il başkanının milletvekili adaylığı için istifalarını genel merkeze gönderdikleri belirtildi.

CHP yönetimi, il ve ilçe başkanlıklarına gönderdiği genelgede, milletvekili aday adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının istifa dilekçelerini 5-26 Aralık tarihleri arasında parti genel sekreterliğine iletmeleri istenmişti. CHP'nin istifa için verdiği süre önceki gün doldu. Birçok büyükşehirdeki il ve ilçe başkanın istifa ettiği CHP'de İstanbul ve Ankara'da ...