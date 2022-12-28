Araç muayenesi çilesi... Zam öncesi sistem kilitlendi

Son 1 aydır araç muayenesi yaptırmak isteyenler TÜVTÜRK'ün kapısını aşındırıyor. Muayene işleminde tek yetkili olan kurumda randevu sorunu yaşanıyor. Özellikle büyükşehirlerde aralık ayının başından bu yana randevu alınamıyor. Binlerce araç yollarda muayenesiz dolaşıyor. Üstelik cezai yaptırıma da maruz kalıyor. Sosyal medyaya ve tüketici derneklerine konuyla ilgili binlerce şikayet yağıyor.

Şikayetlerin çoğunda yılbaşından sonra muayene ücretlerine gelecek olan zammın beklendiği ve bilinçli olarak randevu verilmediği iddia ediliyor. İddiaya göre istasyonlarda işlemlerin olağan şekilde yürüdüğü, ekstra bir yoğunluk olmadığı ancak zam beklentisi nedeniyle sistemin Ocak 2023 sonrasına gün verdiği belirtiliyor.

KAAN ZENGİNLİ