Kars'ta aç kalan kurtlar köye indi
Kars'ta yiyecek bulmakta zorlandıkları için köye inen kurtları köpekler uzaklaştırdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 08:30, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 08:17
Kentteki yoğun kar yağışı ve soğuk havadan yaban hayvanları da olumsuz etkilendi.
Merkeze bağlı Alçılı köyüne gelen 3 kurt çevrede yiyecek aradı. Köpeklerin köyden uzaklaştırdığı kurtlar kara yoluna indi.
Kurtların kara yolundan kaçması bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız