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Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta: Refah payı gelecek mi?

Memur ve memur emeklisi gözünü ocak zammına çevirdi. Zam oranı 6 aylık enflasyon oranının açıklanmasının ardından belli olacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendika temsilcileri, bakanlıktan memura ek zam talep etti. Peki yeni yılda memur ve emeklisi ne kadar zam alabilir?

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 09:17, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 09:19
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Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta: Refah payı gelecek mi?

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler, milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranına çevrildi.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.

Temmuz ila kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon farkına ve toplu sözleşmeden kaynaklı rakama göre, memur ve emeklilerinin zam oranı yüzde 15,11 olarak hesaplanıyor.

Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

Söz konusu oranlara ilaveten bir refah payının uygulanıp uygulanmayacağı da merak konusu..

Memur sendikaları Bakan ile görüştü: Maaş iyileştirme talep edildi

Memur maaşlarına ek zam talebi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktaki görüşmede, sendika temsilcileri memur maaşlarına ek zam talep etti.

Verginin yüzde 15'e sabitlenmesi talep edildi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Vergi matrahları konusunda kamu görevlileri olarak huzursuz olduklarını ifade eden Yalçın, alınan ücretin bir taraftan geri düştüğünü, son bir kaç ay kamu görevlilerinin matrahlardan kaynaklı olarak aldıkları ücreti kaybettiklerini söyledi.

Yalçın, bu açıdan verginin yüzde 15'e sabitlenmesi ve vergi matrahlarının bu anlamda yükseltilmesi konusunu aktardıklarını ifade etti.

"Memurlar için zam yapmanın birçok seçeneği var"

Kamu görevlilerinin durumunun bir an önce görülmesini ve bu ocakta enflasyon farkıyla beraber yüzdelik zammın yansıyacağı zamla birlikte ek bir zammın yapılmasının zaruret olduğunun altını çizen Yalçın, şöyle devam etti:

"Bunu bir kez daha ifade ettik ve temel beklentimizi ortaya koyduk. Bu nasıl yapılabilir konusunda, memurlar için zam yapmanın bir çok seçeneği var. Siz bunu taban aylığa yaparsınız, seyyanen zam yaparsınız, oran olarak yüzdelik zam yaparsınız, bir kısmını oran bir kısmını seyyanen yaparsınız. Onun için kamu görevlilerinin bordrolarında çeşitli kalemler var. Yeterki bu anlamda ek zam yapılması konusundaki karar verilmiş ve çalışanların beklentileri görülmüş olsun."

"Memur işi yapan işçiler memur kadrosu bekliyor"

Tamamı sözleşmeli olan kurumlardaki personelin durumuna ilişkin temel yaklaşımlarını bir kez daha paylaştıklarını aktaran Yalçın, şunları söyledi:

"Memur işi yapan işçiler bunlar memur kadrosu bekliyor bu konudaki talebi aktardık. Kadroya geçen personelin emekli aylığı noktasında mağduriyet üretilmemesi hususunda genel yaklaşımımızı iletme imkanı bulduk. Ek gösterge düzenlemesi konusunda da kamuoyuna 5 milyon 300 bin insanı ilgilendiren büyük bir düzenleme yapıldığı için bu konuda memnuniyetimizi ifade etmiş fakat orada şefler, teknikerler başta olmak üzere bu ek gösterge düzenlemesinde adalet ve hakkaniyetin tamamen sağlanması ve birinci dereyece kadar yükselenlerin 3600 ek gösterge alabilmesi emekli olabilmesi konusundaki beklentimizi bir kez daha ifade etme fırsatı bulduk."

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