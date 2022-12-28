Ankara'nın göbeğinde internet yok okullar sıkıntıda

2021-2022 eğitim öğretim yılında da aynı bölgeye bir ay internet verilemedi. Türk Telekom sorunu iki haftadır çözmüş değil. Evet bir çok vatandaş cep telefonu ile internete ulaşabiliyor fakat okullar öyle değil.

Okullarda not işlemlerinden personel işlemlerine hatta resmi yazışmalara kadar bir çok uygulama M.E.B. tarafından tahsis edilen internet üzerinden çalışıyor. Örneğin DYS (resmi yazışma) sisteminde başka bir internet sağlayıcısı ile ( özel internet, telefonla wifi) işlem yapmak mümkün değil. Bu da ayrı bir sorun. Örneğin okul müdürü evden işlem yapmak istese yapamıyor. Bu nedenle okul idareleri internet olan mahallelerdeki okullara giderek işlem yapıyorlar.

Bakanlığın konuya el atması ve bir an önce çözüm üretilmesi gerekiyor. Not dönemi ve ardından karne süreci yaklaştığından internetin en çok ihtiyaç duyulduğu bu dönemde, 2023 yılına girerken böyle bir sorun olması ve çözülmemesi akla ziyan bir durum.

Maksut BALMUK