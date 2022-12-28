Dolar 18,72 TL'den günü tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar 18,72 TL'den günü tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 18:38, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 18:38
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,7200
|18,7210
|18,7200
|18,7210
|Avro
|19,9220
|19,9230
|19,9240
|19,9250
|Sterlin
|22,4760
|22,5880
|22,5930
|22,6920
|İsviçre Frangı
|20,1070
|20,2080
|20,1650
|20,2660
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6900
|18,7700
|18,6900
|18,7700
|Avro
|19,8820
|19,9620
|19,8840
|19,9640
|Sterlin
|22,4160
|22,6260
|22,5330
|22,7430