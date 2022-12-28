AYM, vakıf gelirlerinden kadın mirasçıların yararlanamamasını ayrımcılık saydı

'TÜBA GEBİP ödüllerini 34 genç bilim insanımıza vereceğiz'
'TÜBA GEBİP ödüllerini 34 genç bilim insanımıza vereceğiz'
Sağlık Çalışanlarına Kaskoda %20'ye Varan Meslek İndirimi
Sağlık Çalışanlarına Kaskoda %20'ye Varan Meslek İndirimi
Sponsorlu İçerik
'1 Milyon İstihdam Projesi'nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti'
'1 Milyon İstihdam Projesi'nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti'
Şentop: 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum
Şentop: 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum
Yılbaşında birçok yeni düzenleme yürürlüğe girecek
Yılbaşında birçok yeni düzenleme yürürlüğe girecek
Altının gram fiyatı 1.089 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.089 lira seviyesinden işlem görüyor
Taşınmaz satış sözleşmesinin noterlerce yapılması düzenlemesi ertelendi
Taşınmaz satış sözleşmesinin noterlerce yapılması düzenlemesi ertelendi
Vatandaşın poşete ödeyeceği ücrette değişiklik olmayacak!
Vatandaşın poşete ödeyeceği ücrette değişiklik olmayacak!
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta: Refah payı gelecek mi?
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta: Refah payı gelecek mi?
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de
Siyasi partilerde adaylık yarışı: Teşkilatlardan istifa yağıyor
Siyasi partilerde adaylık yarışı: Teşkilatlardan istifa yağıyor
Finalden bir gün önce stadyum Türk polisine emanet edildi
Finalden bir gün önce stadyum Türk polisine emanet edildi
Çaycuma'da müjde böyle geldi: 58 milyar metreküpün hikayesi
Çaycuma'da müjde böyle geldi: 58 milyar metreküpün hikayesi
28 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
28 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
İletişim Başkanlığı açıkladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı açıkladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
'Hz. Muhammed'e hakaret' soruşturmasında görevsizlik kararı
'Hz. Muhammed'e hakaret' soruşturmasında görevsizlik kararı
Türkiye'nin ilk gastronomi eğitimi veren Meslek Lisesi açıldı
Türkiye'nin ilk gastronomi eğitimi veren Meslek Lisesi açıldı
'2024 ile beraber enflasyon kontrol altına alınmış olacak'
'2024 ile beraber enflasyon kontrol altına alınmış olacak'
Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diploma ile çalışmış
Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diploma ile çalışmış
SMA Bilim Kurulu, yeni ilaç ve tedavileri ele alacak
SMA Bilim Kurulu, yeni ilaç ve tedavileri ele alacak
'Yemek kartlarının kullanım yerlerine' ilişkin açıklama
'Yemek kartlarının kullanım yerlerine' ilişkin açıklama
Ali Yalçın: Memur olarak ek zam bekliyoruz
Ali Yalçın: Memur olarak ek zam bekliyoruz
Memur sendikaları Bakan Bilgin ile görüştü
Memur sendikaları Bakan Bilgin ile görüştü
İcra memurunu silahla vuran saldırgan avukat çıktı
İcra memurunu silahla vuran saldırgan avukat çıktı
İçişleri'nden İBB'de yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama
İçişleri'nden İBB'de yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama
2023 resmi tatil takvimi belli oldu
2023 resmi tatil takvimi belli oldu
'Doğal gaz ve elektrikte sübvanse önümüzdeki yıl da devam edecek'
'Doğal gaz ve elektrikte sübvanse önümüzdeki yıl da devam edecek'
İlaç bulunamama sıkıntısı ocak ayının sonuna kadar devam edecek
İlaç bulunamama sıkıntısı ocak ayının sonuna kadar devam edecek
2022'nin en başarılı belediye başkanları kim oldu?
2022'nin en başarılı belediye başkanları kim oldu?
MEB alan değişikliği duyurusunu hala yayımlamadı
MEB alan değişikliği duyurusunu hala yayımlamadı
Advertisement
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

AYM, vakıf gelirlerinden kadın mirasçıların yararlanamamasını ayrımcılık saydı

Anayasa Mahkemesi (AYM), bir vakfın yaptığı hizmetlerden arta kalan miktar anlamına gelen "galle fazlası"ndan vakfedenin kadın alt soylarının yararlanamadığına ilişkin başvuruda, ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 12:20, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 12:07
Yazdır
AYM, vakıf gelirlerinden kadın mirasçıların yararlanamamasını ayrımcılık saydı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Osmanlı Devleti döneminde 1722'de Adana'da kurulan ve yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğünde olan bir vakfın vakfiyesinde, "vakıfın ölümünden sonra batın tertibi üzere erkek evlatları eşit olarak mutasarrıf olacak, erkek evlatlarından kimse kalmaz ise veraset tertibi üzere kız evlatları mutasarrıf olacaktır" şartı yer aldı.

Vakfın mirasçılarından Z.Y, 2012'de vakfın gelirlerinden yararlanma hakkı olan evlatlarının bulunduğunu belirterek, bunun tespiti için Vakıflar Genel Müdürlüğüne karşı Adana 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Erkek kardeşi Y.Ç'nin açtığı davada, Adana 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin galle fazlasından yararlanmasına karar verdiğini ifade eden Z.Y, 2013'te vefat etti. Z.Y'nin kadın olan mirasçıları davayı sürdürdü ancak Adana 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, vakfiyede belirtilen hususlar nedeniyle davanın reddine karar verdi.

Yargıtayın kararı onaması üzerine başvurucular, galle fazlasından vakfedenin kadın alt soylarının yararlanamaması nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini ileri sürerek AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 35'inci maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak Anayasa'nın 10'uncu maddesinde güvence altına alınan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti.

- Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, başvuru konusu olayın miras hukuku sorunu olmadığı, galle fazlasının dağıtımına yönelik olduğu ve vakfiye şartlarına dayanılarak davanın reddedildiği aktarıldı.

Bu durumun cinsiyet temelinde farklı muamele olduğu belirtilen kararda, "Somut olaydaki farklı muamelenin vakfedenin iradesine saygı gösterilmesi ve hukuk güvenliğinin sağlanması amacına dayandığı anlaşılmıştır." tespiti yer aldı.

Kamu makamlarının vakfedenin iradesini koruma amacını gütmesinin anlaşılabilir olduğuna işaret edilen kararda, "Bununla birlikte vakfedenin iradesine saygı gösterilmesi ve hukuk güvenliğinin sağlanması amacının kız evlatlarına galle fazlasından pay verilmemesini haklılaştıracak ölçüde yüksek bir kamu yararı barındırmadığı değerlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Günümüzde cinsiyet temelli ayrımlar hem uluslararası hukuk hem de ulusal hukuk düzeylerinde yasaklanmış ve devletlere cinsiyet temelli olarak farklı muamelelerde bulunulmasını önlemeye yönelik tedbirler alma ödevi yüklenmiştir." değerlendirmesine yer verilen kararda, Anayasa'nın 10'uncu maddesi gereği cinsiyet temelli farklı muameleye müsamaha gösterilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Başvuru konusu olayın mülkiyet hakkıyla da bağlantılı olduğu, mahkemece verilen kararın ihlal anlamına geldiğine işaret edilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Galle fazlasından başvurucuların vakfedenin kız evladı olan murisine aynı batından yaşayan erkek evladın bulunduğu gerekçesiyle pay verilmemesi suretiyle cinsiyet temelinde yapılan farklı muamelenin makul ve haklı bir sebebi bulunsa da amaç ile araç arasında makul bir orantılılık ilişkisine dayanmadığı ve bu nedenle ayrımcılık teşkil ettiği kanaatine varılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar vermiştir."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Yargıtay, FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası kararını kısmen bozdu
Yargıtay, FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası kararını kısmen bozdu
Yargıtay'dan emsal karar: Kayıp kartla harcamadan banka ve iş yeri sorumlu
Yargıtay'dan emsal karar: Kayıp kartla harcamadan banka ve iş yeri sorumlu
Mahkemeden 'dava süresince kanser ilacı parasını SGK ödesin' kararı
Mahkemeden 'dava süresince kanser ilacı parasını SGK ödesin' kararı
Yargıtay: Eşin rızası olmadan konulan ipotek geçersiz
Yargıtay: Eşin rızası olmadan konulan ipotek geçersiz
İstinaf, Yargıtay'ın kararına uydu: Ayşe Tuba Arslan'ı öldüren eski eşe müebbet hapis
İstinaf, Yargıtay'ın kararına uydu: Ayşe Tuba Arslan'ı öldüren eski eşe müebbet hapis
Türk lirasına hakaret eden sosyal medya kullanıcısı hakim karşında
Türk lirasına hakaret eden sosyal medya kullanıcısı hakim karşında

Bu Habere Tepkiniz

KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/13: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünde Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına "Parça Başı Ücret" verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yeni yılın ilk tatil fırsatı

Yeni yılın ilk tatil fırsatı

https://www.maythermal.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=web_mobil_advertorial&utm_term=ilk_firsat
Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Yardımcı yargı personeli olarak görev yapmakta olan zabıt katiplerinin yükselebileceği yegane unvan, yazı işleri müdürlüğüdür. Yazı işleri müdürlüğü pozisyonuna yükselebilme şartları; Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde detaylandırılmıştır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde yapılan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan yöneticilerden aynı günlerde yönetim görevini de yerine getirenlerin, her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hususunda görüş yazısı yayımladı.
Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatına ilk defa 2012 yılında başlayarak memur olan ve 10 yıl memurluk hizmeti bulunan kişi istifa eder ve işçi veya esnaf olursa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?
Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Hangi şartlarda yeşil pasaport verileceği 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.
Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Sigortalılık süresi çalışmaya başlama tarihi ile ister çalışarak ister çalışmadan tamamlanması gereken süreyi ifade eder.
Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi

Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
ABD'de kutup soğukları - Niagara Şelaleleri kısmen dondu

ABD'de kutup soğukları - Niagara Şelaleleri kısmen dondu

ABD ile Kanada sınırı arasında bulunan Niagara Şelaleleri, insan hayatında bir kez görülebilecek şiddetteki soğuklar nedeniyle kısmen buz tuttu. ABD’nin kuzey eyaletlerinde kara ve hava taşımacılığında aksamalara neden olan şiddetli soğuk ve kar fırtınası, Niagara Şelalelerine ev sahipliği yapan Niagara Falls şehirlerinde de etkili oluyor. Şelaleyi içinde barındıran parkın tamamının kar ve buzla kaplanması, Niagara’nın büyülü halini görmek isteyen birkaç turistin ziyaretine engel olamadı. 1932 yılındaki şiddetli kutup soğukları nedeniyle tamamının donduğu bilinen Niagara’nın tekrar donma ihtimaline karşı cep telefonlarıyla etrafı görüntüleyen doğa tutkunları, şelaleye karşı çekildikleri hatıra fotoğraflarının ardından buz tutan parktan temkinli adımlarla ayrıldı. Niagara Şelaleleri Parkı’nın yaban hayatını temsil eden en küçük üyelerinden siyah sincap ise açlık ve susuzluğunu civardaki her şeyin buzla örtülü olması nedeniyle eline aldığı bir kar parçasını kemirerek gidermeye çalıştı.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Ünlü isim Umre'ye gitti!

Ünlü isim Umre'ye gitti!

Yoğun bir konser programı olan Gülben Ergen, işlerine ara vererek annesi ile birlikte Umre'ye gitti. Annesine verdiği sözü tuttuğunu söyleyen Ergen, Umre'den paylaşımlarını takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmedi.