Sokakta icra memurunu silahla yaralayan avukat tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta silahlı icra memurunu yaralayan avukat tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 17:32, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 17:32
Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'ta dün, icra memuru Bünyamin Alyakut'u (54) yaralayan avukat T.E'nin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İşe gitmek üzere dün evinden çıkan ve silahlı saldırıya uğrayan icra memuru Bünyamin Alyakut (54), eli ve ayaklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanarak ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Alyakut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilmiş, eylemi kar maskesiyle gerçekleştirdiği anlaşılan ve İstanbul'da avukatlık yaptığı öğrenilen şüpheli T.E'nin İstanbul'da yakalandığı bildirilmişti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız