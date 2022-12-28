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Duruşmaya yetişmek için hız yapan avukatın cezası iptal edildi

Trafik cezasını iptal eden hakimliğin kararında, cezanın yasa ve usule uygun kesildiği ancak avukatın kamu görevini yerine getirememesin başka kişilerin mağduriyetiyle sonuçlanabileceğine işaret edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 15:00, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 15:02
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Duruşmaya yetişmek için hız yapan avukatın cezası iptal edildi

İzmir'de duruşmaya yetişmek için hız sınırını aşan avukata kesilen trafik cezası, sulh ceza hakimliğince iptal edildi.

İzmir 19. İş Mahkemesi'ndeki bir davanın duruşması için Karşıyaka ilçesinden otomobiliyle yola çıkan avukat Yaren Düzgün'ü Anadolu Caddesi'nde radar uygulaması yapan trafik polisleri durdurdu.

Polis ekibi, Düzgün'e hız sınırını saatte 13 kilometre aştığını gerekçesiyle 427 lira ceza uyguladı.

Söz konusu duruşmaya yetişebilen Düzgün daha sonra Karşıyaka 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne giderek, duruşmanın başlama saatinden yaklaşık 20 dakika önce kesilen cezaya itiraz etti.

Trafik cezasını iptal eden hakimliğin kararında, cezanın yasa ve usule uygun kesildiği ancak avukatın kamu görevini yerine getirememesinin başka kişilerin mağduriyetiyle sonuçlanabileceği vurgulandı.

Kararın sonuç bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

"İtiraz edenin avukatlık mesleğini icra etmek amacıyla ihlale konu olan aracı sevk ve idare ettiği esnada hız sınırını aştığı, bunu yaparken kişilerin veya kamunun bir zararına sebep olduğuna ya da onları tehlikeye düşürdüğüne dair delil veya iddianın dosyaya yansımadığı, hız sınırını 13 kilometre aştığı da dikkate alındığında ihlal kastıyla hareket etmediği, dolayısıyla idari para cezası uygulamasının hakkaniyete uygun olmayacağı kanaatiyle itirazın kabulüne karar verilmiştir."

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