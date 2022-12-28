Türk Büro-Sen: Alt kademe memurlar için düzenleme ve memurlara ek zam şarttır

İşte Türk Büro-Sen'in konuyla ilgili yaptığı açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız sn. Vedat Bilgin ile yaptığımız görüşmede de taleplerimizi yineledik. Biz 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalandırılmayan GİH ve Teknik Hizmetler Sınıfı çalışanlarından 1. Dereceye gelmiş yüksekokul mezunu olan çalışanlarımızın tamamına 3600 ek gösterge verilmesi ve iş güvenceli çalışma için çalışmalarımızı Meclis nezdinde sürdürmeye devam ediyoruz.



Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının GİH'e geçirilmesi gerektiğini her platformda söylüyoruz. Önümüzdeki yıl bu konuyu da çözüme kavuşturmak Allah'ın izniyle Türk Büro-Sen'e nasip olacak.



Memurlarımızın bugün Banka Promosyonuna muhtaç olmasının sebebi bu yetkili ama etkisiz Sendikanın masada memurların haklarını savunmamasıdır. Kendilerinin yıllardır %3, %4 gibi düşük zam oranlarına imza atması sebebiyle bugün bütün memurlarımızın alım gücü düşmüştür. Aralık ayı itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilgi Sistemi'nden aldığımız verilere göre bu sistemden maaş alan 2.700.000 kişiden, 590.003 memur ve 263.462 sözleşmeli çalışanın maaşları 10.000 TL'nin altındadır. Maaşları 10 Bin TL'nin altında kalan memurlarımız ve kamu görevlilerimiz için ayrı bir düzenleme yapılarak, maaşları artırılmalıdır.

Temmuz ayında çıkan 3600 ek gösterge düzenlemesinin içerisinde, ek göstergeleri 3600 ve üzerinde olan bazı ünvanlar için özel düzenleme yapılarak, maaşlarında iyileştirme yapılmıştır. Bu da gösteriyor ki, üst düzey memurlar için özel düzenleme yapılabiliyorsa alt düzey memurlarımız içinde özel bir düzenleme yapılabilir. Yaşanan güncel gelişmeler de memurlarımıza ek zam yapılması ve refah payı uygulamasının ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin de bir göstergesidir.



Biz Türk Büro-Sen olarak hizmet kolumuzdaki tüm memurlarımızı özlük ve mali haklarımız için verdiğimiz mücadelede Sendikamız çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz. Türk Büro-Sen yetkiye en yakın Sendikadır.