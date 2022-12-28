Haftada 4 gün çalışmayı destekleyen kurum ve şirketler artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesini açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesini açıklayacak
Sağlık Çalışanlarına Kaskoda %20'ye Varan Meslek İndirimi
Sağlık Çalışanlarına Kaskoda %20'ye Varan Meslek İndirimi
Sponsorlu İçerik
İstinaf, Gezi Parkı davasında verilen cezaları onadı
İstinaf, Gezi Parkı davasında verilen cezaları onadı
Bakan Soylu: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi
Bakan Soylu: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi
TÜİK açıkladı: İşte en çok göç alan ve göç veren iller
TÜİK açıkladı: İşte en çok göç alan ve göç veren iller
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda durdurulan uçuşlar yeniden başlatıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda durdurulan uçuşlar yeniden başlatıldı
'TÜBA GEBİP ödüllerini 34 genç bilim insanımıza vereceğiz'
'TÜBA GEBİP ödüllerini 34 genç bilim insanımıza vereceğiz'
'1 Milyon İstihdam Projesi'nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti'
'1 Milyon İstihdam Projesi'nde kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti'
Şentop: 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum
Şentop: 6 Nisan'dan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum
Yılbaşında birçok yeni düzenleme yürürlüğe girecek
Yılbaşında birçok yeni düzenleme yürürlüğe girecek
Altının gram fiyatı 1.089 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.089 lira seviyesinden işlem görüyor
Taşınmaz satış sözleşmesinin noterlerce yapılması düzenlemesi ertelendi
Taşınmaz satış sözleşmesinin noterlerce yapılması düzenlemesi ertelendi
Vatandaşın poşete ödeyeceği ücrette değişiklik olmayacak!
Vatandaşın poşete ödeyeceği ücrette değişiklik olmayacak!
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta: Refah payı gelecek mi?
Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta: Refah payı gelecek mi?
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de
Siyasi partilerde adaylık yarışı: Teşkilatlardan istifa yağıyor
Siyasi partilerde adaylık yarışı: Teşkilatlardan istifa yağıyor
Finalden bir gün önce stadyum Türk polisine emanet edildi
Finalden bir gün önce stadyum Türk polisine emanet edildi
Çaycuma'da müjde böyle geldi: 58 milyar metreküpün hikayesi
Çaycuma'da müjde böyle geldi: 58 milyar metreküpün hikayesi
28 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
28 Aralık 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
İletişim Başkanlığı açıkladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı açıkladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
'Hz. Muhammed'e hakaret' soruşturmasında görevsizlik kararı
'Hz. Muhammed'e hakaret' soruşturmasında görevsizlik kararı
Türkiye'nin ilk gastronomi eğitimi veren Meslek Lisesi açıldı
Türkiye'nin ilk gastronomi eğitimi veren Meslek Lisesi açıldı
'2024 ile beraber enflasyon kontrol altına alınmış olacak'
'2024 ile beraber enflasyon kontrol altına alınmış olacak'
Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diploma ile çalışmış
Üniversite hastanesinde 11 yıl sahte diploma ile çalışmış
SMA Bilim Kurulu, yeni ilaç ve tedavileri ele alacak
SMA Bilim Kurulu, yeni ilaç ve tedavileri ele alacak
'Yemek kartlarının kullanım yerlerine' ilişkin açıklama
'Yemek kartlarının kullanım yerlerine' ilişkin açıklama
Ali Yalçın: Memur olarak ek zam bekliyoruz
Ali Yalçın: Memur olarak ek zam bekliyoruz
Memur sendikaları Bakan Bilgin ile görüştü
Memur sendikaları Bakan Bilgin ile görüştü
İcra memurunu silahla vuran saldırgan avukat çıktı
İcra memurunu silahla vuran saldırgan avukat çıktı
İçişleri'nden İBB'de yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama
İçişleri'nden İBB'de yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama
Advertisement
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Haftada 4 gün çalışmayı destekleyen kurum ve şirketler artıyor

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Kurucusu ve Türkiye'de Mikrokredinin Öncüsü Prof. Dr. Aziz Akgül, "Günümüz şartlarında tüm devletler tasarruf tedbirlerini birer birer açıklarken TİSVA olarak tüm dünyaya önerimiz, hepitalizm paradigmasında olduğu gibi haftada 4 gün, günde 6 saat çalışma modeline geçmeleridir." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 16:29, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 16:29
Yazdır
Haftada 4 gün çalışmayı destekleyen kurum ve şirketler artıyor

TİSVA'dan yapılan açıklamaya göre, haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma uygulaması, hem çalışanların hem de işverenlerin maliyetlerinin azalmasına yardımcı oluyor.

İlk bakışta değerlendirildiğinde, bu uygulama sayesinde ortaya çıkan tek tasarruf kaleminin, ofisin haftada bir gün daha tatil olması nedeniyle işletme maliyetlerinin düşmesi olarak düşünülüyor. Ancak çalışanlar açısından değerlendirildiğinde ise bu uygulama, ulaşım giderlerinin azalmasına ve mesai saati süresince çalışanların dışarıda tüketmek zorunda kaldıkları yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının büyük oranda düşmesine neden oluyor.

Bu nedenle haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma uygulaması, çalışanların zamanlarından tasarruf etmelerini sağlamasının yanı sıra kendileri için gizli bir zam olarak da değerlendirilebiliyor.

Çalışanların haftada 3 gün izinli olmaları kendilerine ve ailelerine daha fazla zaman ayırmalarını sağlamakla birlikte buna bağlı olarak çalıştıkları kuruma olan sadakatlerinin de aynı oranda artırıyor. Bu bilgiler ışığında, haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma uygulamasının her iki taraf için de tam bir kazan-kazan durumu oluşturuyor.

Dan Schawbel, "4 Gün Çalışma" adlı kitabında, esnek çalışma saatlerinin daha sürdürülebilir bir gelecek için üretkenliği ve karlılığı arttırma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Kitabın vizyonu eski usul uygulamalara meydan okuyarak insanların iş yerinde ve evde kendilerini iyi hissetmeleri amacıyla yaratıcı çözümler sunmayı ve iş hayatını değiştirmeyi hedefliyor.

İşverenlerin çalışma günlerini kısaltarak deneme uygulaması yapma imkanı daha fazla olmasına rağmen Dan Schawbel, şu an için çalışanların esneklik faktörüne odaklanmaları gerektiğini belirtiyor.

- "TİSVA olarak 1 Şubat 2020 tarihinden beri haftada 4 gün mesaiyi uyguluyoruz"

TİSVA Kurucusu ve Türkiye'de mikrokredinin öncüsü Prof. Dr. Aziz Akgül ise Henry Ford'un, bir asır önce insanların 6 gün yerine 5 gün çalıştıklarında daha üretken olduklarını, çalışanların moralinde ve işlerine olan bağlılıklarında iyileşmeler olduğunu keşfettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Günümüzde birçok hükümet ve dev şirketler 4 gün çalışma denemeleri yapmış ve başarılı sonuçlar elde etmiştir. Peki, neden hala 5 gün çalışma alışkanlığını sürdürüyoruz? Uzmanlar, 4 gün çalışma uygulamasının geçici bir durum değil, iş hayatının kaçınılmaz gerçeği olacağına inanıyor. Haftada en az 1 günü tembel geçirmek, strese ve yüksek tansiyona oldukça iyi geliyor.

İstatistiklere göre, iş hayatımız boyunca ortalama 90.000 saat çalışma ortamında, 9.000 saat ise ailemizle zaman geçiriyoruz. Gündemde yer alan Türkiye'de ilk defa 4 gün mesai uygulaması deneniyor haberlerini duyuyoruz. Ancak TİSVA olarak 1 Şubat 2020 tarihinden beri haftada 4 gün mesaiyi uyguluyoruz. Haftada 4 gün çalışma uygulamalarının artarak yaygınlaşmasını temenni ediyoruz. Hepitalist bir dünyada hedef, haftada maksimum 4 gün ve günde 4 saat çalışmadır. Aile hayattır, mutluluktur, huzurdur. Günümüz şartlarında tüm devletler tasarruf tedbirlerini birer birer açıklarken, TİSVA olarak tüm dünyaya önerimiz, hepitalizm paradigmasında olduğu gibi haftada 4 gün, günde 6 saat çalışma modeline geçmeleridir."

- TGMP çalışanları yeni yıl itibarıyla "Doğum Günü İzni" kullanmaya başlıyor

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) çalışanları, TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Halil Fatih Akgül'ün önerisiyle özel günlerini sevdikleriyle beraber geçirmeleri ve daha hepitalist bir yaşam sürmeleri amacıyla 2 Ocak 2023 tarihi itibarıyla doğum günlerinde 1 gün "doğum günü izni" kullanmaya başlayacak.

Halil Fatih Akgül, "Doğum günü izni sayesinde çalışanlarımızın doğum günlerini sevdikleriyle birlikte keyifle geçirmelerini ve kuruma olan aidiyet duygularını artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

- Haftada 4 gün, günde 7 saat çalışmak "sessiz istifa" sürecini yok ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), haftada 55 saat ve üzeri çalışmanın insan sağlığını olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, DSÖ Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık bölümü çalışanların haklarının korunması için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

İş psikolojisi uzmanlarından olan Andreas Ericsson, yaptığı araştırmalar sonucu, insanların günde en fazla 4-5 saatlik bir çalışma sonucu üretken bir iş yapabildiğini belirtti.

Bilgisayar bilimci Cal Newport'a göre, "derin çalışma" gerçekleştirebilen çalışanların yaratıcı ve analitik yeteneklerinin sınırlarını zorlayarak daha kısa sürede daha verimli çalıştığı ispatlandı.

Türkiye'de genel anlamıyla "işte en azını yapmak, yapılması gerekenler dışında hiçbir şey yapmamak, özel hayatı korumak ve daha az sorumluluk almak" olarak ifade edilen sessiz bir vazgeçiş süreci olarak tanımlanan "sessiz istifa"nın oldukça yaygın olduğu görüldü. Youthall tarafından yapılan çalışma, Türkiye'de gençlerin yüzde 24'ünün şu an "sessiz istifa" sürecinde, yüzde 46,7'sinin ise bu kavrama yatkın olduğunu ortaya koydu.

- "TİSVA bünyesinde 2023'ten itibaren 'Haftada 4 Gün, Günde 6 Saat Çalışma Sistemi'ne geçiş yapılması planlanıyor"

"Haftada 4 Gün, Günde 7 Saat Çalışma Sistemi"nin Türkiye genelinde iş yerlerinde uygulanması halinde Türkiye'deki "sessiz istifa" sürecinden geçen gençlerin iş-sosyal hayat dengesi sağlanarak iş yerlerinde istekli bir şekilde çalışmalarının başarılması hedefleniyor.

TİSVA bünyesinde faaliyet gösteren tüm kurumlarda günde 7 saat çalışmakla beraber 2023 yılından itibaren "Haftada 4 Gün, Günde 6 Saat Çalışma Sistemi"ne geçiş yapılması planlanıyor.

"Haftada 4 Gün, Günde 6 Saat Çalışma Sistemi" ile çalışanların ofiste daha az vakit harcaması ve geçirilen sürenin daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlanıyor. Bunun yanı sıra mesai saatlerinin kısalmasıyla çalışanların iş dışında daha aktif bir şekilde sosyal hayata dahil olmaları, aileleriyle ve arkadaşlarıyla geçirecekleri vakitlerin daha verimli olması hedefleniyor.

- "3 ay süre ile haftada 4 gün mesai sistemini deneyerek iş dünyasına örnek olacağız"

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik'ten yapılan açıklamaya göre, Aksa Akrilik de haftada 4 gün çalışma sistemi için uygulama başlatıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, son yıllarda, salgın ve teknolojik gelişmelerin de etkisiyle hemen hemen tüm sektörlerde farklı çalışma uygulamalarının araştırılmaya ve hayata geçirilmeye başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalara göre, iş yaşam dengesinin sağlanmasına yönelik yeni çalışma sistemleri, çalışanların memnuniyeti üzerindeki olumlu etkisinin yanı sıra üretkenliği ve verimliliği de önemli ölçüde artırdı. Avrupa'da birçok ülke, esnek çalışma seçenekleri ile hem çalışan memnuniyetinde hem de iş sonuçlarında oldukça olumlu sonuçlar aldıklarını duyurdu. Biz de bu kapsamda, 3 ay süre ile haftada 4 gün mesai sistemini deneyerek iş dünyasına örnek olacağız. 1.450 çalışanımızdan fazla mesai ücreti almayan yaklaşık 200 çalışanımıza uyarlanacak uygulamamız sonrası sonuçları duyuracağız. Uygulama kapsamındaki çalışanlarımızın performansını iş sonuçları ve hedeflere göre ölçeceğiz. Aksa, aidiyet duygusu yüksek, yıllardır iş odaklı performans düzenine alışık bir çalışan yapısına sahip. Dolayısıyla 50 yıllık köklü geçmişiyle de bu uygulamayı en iyi şekilde hayata geçirecek şirketlerin başında geliyor."

Taş, 1 Ocak ila 31 Mart 2023 tarihleri arasında uygulamanın yürütüleceğini aktararak, "İşlerinin gerektirdiği sürelerde fazla çalışma yapan ve mesai ücreti almayan çalışanlarımız, görev ve sorumluluklarını eksiksiz yaptıkları, hedeflerini tam olarak gerçekleştirdikleri sürece haftada 4 gün çalışma yapabilecekler. Yapılacak pilot uygulamanın iş sonuçlarımızın kalitesini artırarak katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca ,süregelen haftada 2 gün evden çalışma sistemimiz de devam edecek." ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada haftada 5 gün olan mesai süresini azaltmak üzerine uygulamalar başlatan şirketlerin sayısı artıyor. Şimdiye kadar İngiltere, Belçika, ABD, Yeni Zelanda, İrlanda ve Kanada'da haftada 4 gün mesai uygulamaları bazı şirketlerce deneniyor. Araştırmalar, 4 gün mesai sisteminin üretkenliği ve refahı artırmanın yanı sıra şirketlerin enerji maliyetlerini de önemli ölçüde düşürdüğünü gösteriyor.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Çankırı Karatekin Üniversitesi personeline 27 bin TL'lik promosyon
Çankırı Karatekin Üniversitesi personeline 27 bin TL'lik promosyon
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Bakan Dönmez'den yen müjde: Bor karbür tesisinin projesi başlıyor
Bakan Dönmez'den yen müjde: Bor karbür tesisinin projesi başlıyor
Altının gram fiyatı 1.089 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.089 lira seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 18,72 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 18,72 seviyesinden işlem görüyor
Brent petrolün varil fiyatı 84,54 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 84,54 dolar

Bu Habere Tepkiniz

KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/13: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünde Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına "Parça Başı Ücret" verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yeni yılın ilk tatil fırsatı

Yeni yılın ilk tatil fırsatı

https://www.maythermal.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=web_mobil_advertorial&utm_term=ilk_firsat
Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Yardımcı yargı personeli olarak görev yapmakta olan zabıt katiplerinin yükselebileceği yegane unvan, yazı işleri müdürlüğüdür. Yazı işleri müdürlüğü pozisyonuna yükselebilme şartları; Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde detaylandırılmıştır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde yapılan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan yöneticilerden aynı günlerde yönetim görevini de yerine getirenlerin, her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hususunda görüş yazısı yayımladı.
Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatına ilk defa 2012 yılında başlayarak memur olan ve 10 yıl memurluk hizmeti bulunan kişi istifa eder ve işçi veya esnaf olursa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?
Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Hangi şartlarda yeşil pasaport verileceği 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.
Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Sigortalılık süresi çalışmaya başlama tarihi ile ister çalışarak ister çalışmadan tamamlanması gereken süreyi ifade eder.
Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi

Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
ABD'de kutup soğukları - Niagara Şelaleleri kısmen dondu

ABD'de kutup soğukları - Niagara Şelaleleri kısmen dondu

ABD ile Kanada sınırı arasında bulunan Niagara Şelaleleri, insan hayatında bir kez görülebilecek şiddetteki soğuklar nedeniyle kısmen buz tuttu. ABD’nin kuzey eyaletlerinde kara ve hava taşımacılığında aksamalara neden olan şiddetli soğuk ve kar fırtınası, Niagara Şelalelerine ev sahipliği yapan Niagara Falls şehirlerinde de etkili oluyor. Şelaleyi içinde barındıran parkın tamamının kar ve buzla kaplanması, Niagara’nın büyülü halini görmek isteyen birkaç turistin ziyaretine engel olamadı. 1932 yılındaki şiddetli kutup soğukları nedeniyle tamamının donduğu bilinen Niagara’nın tekrar donma ihtimaline karşı cep telefonlarıyla etrafı görüntüleyen doğa tutkunları, şelaleye karşı çekildikleri hatıra fotoğraflarının ardından buz tutan parktan temkinli adımlarla ayrıldı. Niagara Şelaleleri Parkı’nın yaban hayatını temsil eden en küçük üyelerinden siyah sincap ise açlık ve susuzluğunu civardaki her şeyin buzla örtülü olması nedeniyle eline aldığı bir kar parçasını kemirerek gidermeye çalıştı.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Ünlü isim Umre'ye gitti!

Ünlü isim Umre'ye gitti!

Yoğun bir konser programı olan Gülben Ergen, işlerine ara vererek annesi ile birlikte Umre'ye gitti. Annesine verdiği sözü tuttuğunu söyleyen Ergen, Umre'den paylaşımlarını takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmedi.