Annesini sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde tartıştığı annesini sırtından bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 18:48, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 18:46
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ayvalı Sokak'ta ikamet eden B.K. ve oğlu F.K. (16) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine F.K, mutfaktan aldığı bıçakla annesini sırtından yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan B.K, Keşan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Gözaltına alınan F.K, emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız