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Polisi şehit eden sanığın cezası yeniden yapılan yargılamada değişmedi

Bursa'da kavgaya müdahale eden polis memuru Erman Özcan'ın silahla vurularak şehit edilmesi, 2 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasına ilişkin biri tutuklu 17 sanığın yeniden yargılandığı davada, polisi şehit eden sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse, diğer bazı sanıklar ise çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 16:49, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 16:49
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Polisi şehit eden sanığın cezası yeniden yapılan yargılamada değişmedi

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tuncay Aksu (42) ile başka suçtan tutuklu Köçer O, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, müşteki-sanık Yusuf F'nin tüm aramalara rağmen bulunamadığını, bozma kararından önce beyanlarının alındığını, bu sebeple sanığın dinlenilmesinden vazgeçildiğini belirtti.

Duruşmada, şehit polis memuru Erman Özcan'ın eşi Emine Özcan'ın avukatı, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasını sunmasının ardından savunmasını yapan sanık Aksu, olay günü evine çok sayıda kişinin geldiğini ve yaşadığı korkuyla olayın gerçekleştiğini öne sürerek, "Keşke ben ölseydim. Suç işleme kastıyla hareket etmedim." dedi.

Diğer sanık Köçer O. da beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tuncay Aksu'ya polis memuru Erman Özcan'a karşı eyleminden dolayı "kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Heyet, sanığa, maktuller Mahmut ve Rüstem Ortaç'a yönelik eyleminden dolayı "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı verdiği müebbet hapis cezasını haksız tahrik indirimi uygulayarak 18'er yıla düşürdü. Aksu, E.B'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 6 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.

Diğer sanıklardan bazılarının beraatına karar veren heyet, bazılarıyla ilgili "mala zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "silahla görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından çeşitli hapis cezalarına hükmetti.

- Olay

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokağı'nda 31 Mayıs 2020'de iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Çevredeki evlerden birinin çatısından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan (37) şehit olmuş, kavgaya karışanlardan Rüstem ve Mahmut Ortaç yaşamını yitirmiş, E.B. ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin tutuklanan Tuncay Aksu ile başka suçtan tutuklu Köçer Ö'nün de yer aldığı 16 tutuksuz sanık hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Davayı geçen yıl eylül ayında karara bağlayan mahkeme heyeti, Aksu'yu polis memuru Özcan'a karşı eyleminden dolayı "kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, Mahmut ve Rüstem Ortaç'la ilgili "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapse, E.B'yi "kasten öldürmeye teşebbüs"ten de 12 yıl hapse çarptırmıştı.

Heyet, müşteki sanıklar Ceyhun O, Davut O, Köçer O, Saim K, Naim K, Orhan K, Şahin K, Süleyman K. ile sanıklar Halil G, Recep K'yi "mala zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal", "silahla görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ayrıca heyet, hakkında yakalama kararı bulunmasına rağmen ulaşılamayan sanık Çakır A'nın dosyasının ayrılmasına, diğer tutuksuz sanıkların ise beraatına karar vermişti.

Bu karar, bazı sanık, müşteki ve müşteki sanık avukatlarının itirazı üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmişti. Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını, yakın akrabalık ilişkisi ve menfaat çatışması bulunduğu gerekçesiyle bazı müşteki sanıkların savunmalarının ayrı avukatlar tarafından yapılması gerektiği ve bazı sanıklar için çelişkili hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozmuştu.

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