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'TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri' sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri"ne layık görülen bilim insanlarına ödüllerini törenle takdim etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 17:10, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 17:10
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'TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri' sahiplerini buldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkan sağlamak amacıyla verdiği "TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri"nin 2022 yılı değerlendirme çalışmaları sonuçlandı.

TÜBİTAK Yönetim Kurulunca 2022 yılı için 2 "Bilim Ödülü", 1 "Hizmet Ödülü" ve 11 "Teşvik Ödülü" verilmesi kararlaştırıldı.

Bilim insanlarına ödüllerini vermek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni" düzenlendi.

Erdoğan, yaptığı başarılı çalışmalarla ödüle hak kazanan bilim insanlarına ödüllerini takdim etti.

"Bilim Ödülü" sahipleri

TÜBİTAK'ın "Bilim Ödülü"nü alan isimlerden Prof. Dr. Vural Gökmen, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde görev yapıyor.

Gıda bilimleri ve teknolojisi alanlarında araştırmalar yapan Gökmen, gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan gıda güvenliği risklerinin izlenmesine yönelik ileri analiz tekniklerinin ve bu risklerin azaltılmasına yönelik işleme teknolojilerinin geliştirilmesi konularındaki üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle "Bilim Ödülü"ne layık görüldü.

Diğer "Bilim Ödülü"nün sahibi olan Prof. Dr. Fatih Özaltın, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü'nde görev yapıyor.

Pediatrik, üroloji-nefroloji, tıp, araştırma-deneysel, genetik-kalıtım alanlarında araştırmaları bulunan Özaltın'a, kalıtsal böbrek hastalıkları alanında, böbrek hastalıklarının patogenezinin daha iyi anlaşılması, bunlara yönelik bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi ve normal böbrek fizyolojisinin de daha iyi anlaşılması konularındaki üstün nitelikli çalışmaları dolayısıyla "Bilim Ödülü" verildi.

Merhum Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı da bilim insanı yetiştirmesi, felsefe bilim dalının kurumsallaşmasında ve Türkiye'deki bilimsel atılımların gerçekleşmesinde önemli rol oynaması nedeniyle "Hizmet Ödülü"ne değer görüldü.

TÜBİTAK'tan "Teşvik Ödülü" almaya hak kazanan isimler ise şöyle:

"Prof. Dr. Evren Mutlugün, Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Prof. Dr. Özge Çevik, Doç. Dr. Mehmet Yağmurcukardeş, Doç. Dr. Mehmet Cengiz Onbaşlı, Doç. Dr. Fatih Kocabaş, Doç. Dr. İlyas Çağlar Yılgör, Doç. Dr. Sabahat Çiğdem Bağcı, Doç. Dr. Eyüp Doğan, Doç. Dr. Kemal Yıldız ve Dr. Öğr. Üyesi Maissam Nimer."

TÜBA ödülleri

"TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü"ne layık görülenler ise Prof. Dr. Joseph Wang, Prof. Dr. Amnon Cohen ve Prof. Dr. Joseph Jao-Yiu Sung oldu.

"TÜBA-GEBİP Ödülü"nü almaya hak kazanan isimler de şöyle:

"Prof. Dr. Bahriye Akay, Doç. Dr. Mustafa Bener, Doç. Dr. Çağatay Dengiz, Doç. Dr. Burak Derkuş, Doç. Dr. Nilay Duruk Mutlubaş, Doç. Dr. Alper Gürbüz, Doç. Dr. Serdar Kocaman, Doç. Dr. Yunus Emre Türkmen, Doç. Dr. Mehmet Yağmurcukardeş, Doç. Dr. Cihan Bayındır, Doç. Dr. Miray Çelikbilek Ersundu, Doç. Dr. Utku Kürşat Ercan, Doç. Dr. Sabahat Çiğdem Bağcı, Doç. Dr. Ali Erken, Doç. Dr. Aslı Gökçe Kılıç, Doç. Dr. Namık Kılıç, Doç. Dr. Abdullah Tirgil, Doç. Dr. Uğur Uzunkaya, Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak, Doç. Dr. Şefik Evren Erdener, Doç. Dr. Aykut Gram, Doç. Dr. Gamze Güney Eskiler, Dr. Öğr. Üyesi Safacan Kölemen, Dr. Öğr. Üyesi Eda Aydoğan Güngör, Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Dibeklioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Cem Örnek, Dr. Öğr. Üyesi Pakize Neslihan Taşlı, Dr. Öğr. Üyesi Gaye Danışan, Dr. Öğr. Üyesi Sedef Turper Alışık, Dr. Öğr. Üyesi Alper Yağcı, Dr. Öğr. Üyesi Seçil Yıldırım Karaman, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Atakan Ekiz ve Dr. Arif Engin Çetin."

Diğer ödüllere değer görülenler ise şöyle:

"Doç. Dr. Serdar Tort (Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü), Prof. Dr. Hüseyin Bereketoğlu (TÜBA-TESEP Ödülü), Dr. Leyla Yıldız (TÜBA-TESEP Ödülü), Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık (TÜBA-TESEP Fuat Sezgin Özel Ödülü), Prof. Dr. İlhami Yurdakul (TÜBA-TESEP Mehmet Genç Özel Ödülü), Prof. Dr. Orhan Kılıç (TÜBA-TESEP Halil İnalcık Özel Ödülü) ve Doç. Dr. Hicran Karataş (TÜBA-TESEP Mansiyon Ödülü)."

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