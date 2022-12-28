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Sınıf arkadaşlarını darp edip kameraya aldılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir öğrenci, sınıfta arkadaşları tarafından darp edildi. Grup, o anları da telefonla kayda aldı. Olaya karışan öğrenciler okuldan uzaklaştırılırken adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 19:34, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 19:52
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Olay, ilçedeki bir meslek lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınıfta M.D., Y.U., C.E. ve ismi öğrenilemeyen bir öğrenci tarafından sıkıştırılan N.G., dakikalarca tekme, tokat ve yumruk atılarak darp edildi. Ardından grup çocuğa zorla şınav çektirip şiddet uygulamaya devam etti. Yaşananları telefonla kaydeden 4 öğrenci, N.G.'nin tüm ısrarlarına rağmen kendisini bırakmadı. Çekilen videoların ortaya çıkmasının ardından Kdz. Ereğli Kaymakamlığı olaya ilişkin olarak adli ve idari soruşturma başlatılması talimatı verdi. N.G.'nin ailesi de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Olaya karışan öğrencilerin okuldan uzaklaştırıldığı belirtildi.

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