Maltepe Belediyesindeki rüşvet davasında 5 sanığa tahliye

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, sanıkların tamamı katıldı. Duruşmada, taraf avukatları, bazı müştekiler ve sanık yakınları da hazır bulundu.

Duruşmada, kimlik tespitinin ardından savunması alınan tutuklu sanık Ferhat İşsever, 2010'da Maltepe Belediyesinde taşeron olarak işe başladığını, gözaltına alındığı tarihe kadar da orada çalıştığını belirtti.

İşsever, "Ben sağda solda seyyar satıcı kovaladım, nasıl örgüt yöneticisiyim ben? Zabıta Müdürü Ahmet İmamoğlu ile görüşmem var. Bu görüşme çok doğal çünkü kendisi benim müdürüm. Hasan Şeker benim 20 yıllık arkadaşım. Onun bir ruhsat işi vardı. Arkadaşımın da iskanı yoktu. Ben de mühendis arkadaşa rica ettim. Arkadaşım olduğu için resmi bir dil kullanmadım." şeklinde savunma yaptı.

Tutuklu sanık Şevval Kesgin ise başkan yardımcılarının sekreterliğini yaptığını ifade ederek, gün içerisinde yaklaşık 100 kişiyle telefonda görüştüğünü anlattı.

Hiç kimseden para almadığını savunan Kesgin, rüşvet almış olsa ödediği üç kredisinin olamayacağını, evinin kirasını anne babasının ödediğini kaydetti.

Eski Maltepe Belediyesi İmar Müdürü ve Başkan Yardımcısı olan, tutuklanmadan önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) tasarım müdür yardımcısı görevinde bulunan Haydar Battal ise 2020'de İBB'ye geçtiğini ifade etti.

Örgüt lideri olarak suçlandığını dile getiren Battal, "İşim gereği telefonla görüşmek zorundayım zaten. Ruhsat dediğimiz şey hemen verilebilecek bir şey değil ki. 50 evrak gerekiyor, yaklaşık 3-4 aylık bir süresi var. Siz örgüt lideri olduğumu kanıtlayın, yemin ediyorum inşaat mühendisliği diplomamı yırtıp atacağım. Ben günde 50-60 vatandaş dinliyorum. Bana ulaşmak çok kolay ama sanki çok üst düzey biri olarak gösterilmişim. Ben de iddiaları burada sizlerle dinliyorum. Nasıl böyle bir durumun içine düştüm anlamış değilim." savunmasını yaptı.

Duruşmada söz alan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek, mahkeme heyetinden beraatlerini talep etti.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Haydar Battal, Ferhat İşsever, Şevval Kesgin, Tuncel Özçelik ve Yılmaz Ceyhan'ın tahliyesini kararlaştırırken, 14 sanık hakkındaki adli kontrol şartının da kaldırılmasına hükmetti.

Heyet ayrıca, soruşturma aşamasında el konulan cep telefonlarının sahiplerine iade edilmesine karar verdi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ferhat İşsever, Şevval Kesgin ve Tuncel Özçelik'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından 11'er yıldan 25'er yıla kadar, Haydar Battal'ın da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" suçlarından 8 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Şüpheliler Ahmet Ö, Ahmet Z. İ, Haki D, Melih M, Muharrem D, Muzaffer A. ve Ufuk Y. hakkında "rüşvet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 6'şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüpheliler Bahattin T, Deniz E, Hasan Ş, Murat Ö, Kamber H, Ulaş G, Memet H. ve Nihat B'nin de "rüşvet" suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İddianamede ayrıca şüpheliler Ömer E. ve Yılmaz Ceyhan'ın "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "rüşvet" suçlarından 6'şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.