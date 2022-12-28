Gümrük memurunu tokatlayan bölge müdürüne inceleme
Ticaret Bakanlığınca, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımların incelenmesi ve soruşturulması için müfettişler görevlendirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 23:43, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 23:43
Bakanlığın, Twitter hesabından, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Erdoğan'a ilişkin paylaşım yapıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında, bugün sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi ve soruşturulması için Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız