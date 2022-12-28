İş dünyasından peş peşe EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlediği basın toplantısında, EYT konusunda yapılan çalışmayı açıkladı. Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin daha emekli olma hakkına kavuştuğunu belirten Erdoğan, emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağını belirtti.

Erdoğan açıklamalarının devamında "Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz. Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır" ifadesini kullandı.

İŞ DÜNYASINDAN EYT AÇIKLAMASI



HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan:

Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Eylül 1999 öncesinde çalışma hayatına başlayan EYT ile ilgili yeni bir yaş şartının olmaması ve emeklilik haklarının iade edilmesiyle önemli bir sorunun çözümünün sağlandığını belirtti.

Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir düzenleme yapılarak, zorunlu emeklilik uygulamasından vazgeçilecek olmasının da önemli bir sorunu ortadan kaldırdığını kaydeden Arslan, "HAK-İŞ'in baştan itibaren talep ettiği şekilde her iki konunun da çözüme kavuşması ve mücadelemizin başarıya ulaşmasının gururunu yaşıyoruz. Söz konusu düzenlemelerin hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı. Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı:

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Asmalı, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uzun yıllardır işgücü piyasasının en önemli gündem maddesi konumunda bulunan EYT meselesinin çözümü noktasında göstermiş olduğu kararlılık sebebiyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğinin önemine değinen Asmalı, şunları kaydetti:

"Herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın uygulanacak olması ve emekli olup çalışmaya devam edeceklerin bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaları amacı ile sosyal sigorta prim teşviki getirilmesi ile çalışanlarımızın KGF desteğiyle kıdem tazminatı yükünün azaltılacak olmasıyla da işverenlerimizin beklentilerini karşılayan EYT düzenlemesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz"

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç:

İTO Başkanı Avdagiç, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"EYT'nin tüm kesimleri kapsayacak şekilde çıkmasını, iş dünyamızın tüm paydaşları için son derece olumlu karşılıyoruz. EYT çalışma hayatımız için bir tazelenme fırsatıdır. Hem emekliliğe hak kazananların hem de işgücüne yeni dahil olacakların beklentileri gerçekleşecek. Çalışanlarımız bu imkandan yararlanırken iş dünyası olarak üretimin idamesi için üzerimize düşeni yapmanın gayreti içine olacağız. Cumhurbaşkanımızın, işletmelerin üzerinde oluşacak kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için açıkladığı KGF kredi paketini çok önemsiyoruz."

İşletmelerin EYT sürecini en uygun şekilde yürüteceğini belirten Avdagiç, "Bunun organizasyonel hazırlığı ve planlaması içindeyiz. Şirketlerimiz, işlerin idamesini sağlayıp üretimde sürdürülebilirliği temin edecek tedbirleri alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın:

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin çalışanımız, beklediği müjdeyi sınırlandırma olmadan almıştır. Bu bağlamda çalışmaya devam edecek kişilere verilecek SGK prim desteği de yaşanacak iş gücü kaybının da önüne geçecektir." ifadelerini kullandı.

Orhan Aydın, "Bu konuda kıymetli desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanımıza ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin'e de ASKON ailemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz." açıklamasında bulundu.