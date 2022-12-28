AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan EYT açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "EYT'de de yaş sınırı yok. Biz de buradan bu kararı dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, yıllardır dertlerini dinlediğimiz, taleplerini dinlediğimiz EYT'li vatandaşlarımız adına, milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 22:10, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 23:26
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bayrampaşa Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilat Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, EYT konusunda yapılan çalışmayı açıkladığını anımsatan Kurtulmuş, "EYT'de de yaş sınırı yok. Biz de buradan bu kararı dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, yıllardır dertlerini dinlediğimiz, taleplerini dinlediğimiz EYT'li vatandaşlarımız adına, milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Allah razı olsun, bu karar hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız