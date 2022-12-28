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Askere gidebilmek için 4 ayda 57 kilo verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Nuh Kılıç isimli genç askere gidebilmek için 57 kilo verdi. Yaptığı sporla 4 ay gibi kısa bir sürede 155 kilodan 98 kiloya inen ve tamamen bambaşka biri olan genç hem sağlığına kavuştuğunu hem de özgüveninin yerine geldiğini belirterek, ilk işinin askerlik başvurusu olacağını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 23:02, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 23:04
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Alaşehirli hazır asker Nuh Kılıç, askerlik muayenesi için gittiği şubede, kendisine kilosundan dolayı asker olamayacağının söylenmesi üzerine hem çok üzüldü hem de hırslandı. 7 çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olan Nuh Kılıç, askere gidebilmek, vatanına hizmet edebilmek için arayışlara başladı. Psikolojik rahatsızlıklar yaşamaya başlayan genç adam mide ameliyatı olarak midesini küçültmeyi bile düşünürken, özel bir spor salonu çalıştıran Savunma Sporları Antrenörü Adem Demirci ile tanıştı. Genç adam şikayetlerini ve rahatsızlığını Adem Demirci'ye anlattı. Adem Demirci salonda yapacağı düzenli çalışmalarla fazla kilolarını verebileceğini söyledi. Spor öğretmenine inanan Nuh Kılıç 4 ay süren bir çalışmadan sonra, 57 kilo vererek, askere gidebileceği kilonun da altına düşmeyi başardı.

Son 4 ayda hayatının tamamen değiştiğini anlatan Nuh Kılıç, "Buraya sağlığım için geldim. Buraya geldiğimde 155 kiloydum. Adem Hoca ile tanışmadan önce hayatım çok kötüydü, çok berbattı. Özgüvenim hiç yoktu. İstediğim gibi alış veriş yapamıyordum. İstediğim ortama giremiyordum. Çok dışlandım. Bir yere gidemiyor, gezemiyordum. Adem Hoca ile tanıştıktan sonra hayatım çok değişti. Şu anda hayatımdan çok memnunum. Kendime uygun bir kıyafet bulamıyordum, şu anda istediğim kıyafeti alıp giyebiliyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu. Askerlik şubesine muayene için gittiğimde, bu kilo ile askere alamayacaklarını söylediler. Bende hırs yaptım, inat ettim. Geldim spora başladım, kilo verdim, şu anda askere gidebileceğim. Vatanıma hizmet edebileceğim için çok mutluyum." dedi.

Nuh Kılıç'ın azmi ve başardıklarıyla gurur duyduğunu anlatan Savunma Sporları Antrenörü Adem Demirci ise şunları söyledi: "Nuh kardeşimiz 4 ay önce geldiğinde kilolu olduğu için askere gidemeyeceğini söyledi. Bunun için mide ameliyatı olmayı düşündüğünü söyledi. Bizde dediklerimizi yaparsan, eksersizlere uyarsa kilo verebileceğini söyledik. Dediklerimizi yaptı, antrenmanları düzenli yaptı. Dördüncü ayın sonlarına yaklaşmaktayız. 155 Kilo ile gelmişti. Şu anda 98 kiloya düştü. Şu an isterse askere gidebilir, başvurusunu da yaptı. Azminden dolayı onu tebrik ediyor ve onunla gurur duyuyoruz."

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