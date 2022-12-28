Adalet Bakanlığı psikolog, pedagog ve sosyal çalışmalı alımı başvuru sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı'nın 406 kadrolu psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı alımı başvuru sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Aralık 2022 23:38, Son Güncelleme : 28 Aralık 2022 23:41
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan duyuru;
Psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadroları için sözlü sınava katılmaya
hak kazananlar ile sınav tarihleri aşağıda ilan edilmiştir.
Sözlü sınav; 07 Şubat 2023 - 15 Mart 2023 tarihleri arasında, Adalet Bakanlığı (Ana Bina) Personel Genel Müdürlüğü Zemin Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Sınav günü adayların kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız