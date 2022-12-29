Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 03:33, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 03:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıklamıştı. Buna göre, temmuz ayına göre asgari ücrette yüzde 54,66, yılbaşına göre ise yüzde 100 artış yapılmıştı.
Haberin Devamı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, işverenlere sağlanan Asgari ücret desteği 2023 yılı ocak-haziran döneminde 250 TL olarak uygulanacak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız