3 büyükşehirde metrolar yılbaşı gecesi ücretsiz
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 1 Ocakta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 03:48, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 03:50
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 1 Ocakta Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın imzasıyla yayımlanan karara göre yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak.
İHAnın haberine göre; 1 Ocak saat 00.00da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00a kadar ücretsiz sağlanacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız